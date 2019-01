Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Odtwórz: May do Polaków: możecie zostać, chcemy, żebyście zostali

Odtwórz: May: dzisiejsze głosowanie nie mówi nic o tym, co Izba mogłaby popierać

Funt umocnił się w stosunku do złotego i dolara po głosowaniu w Izbie Gmin. Brytyjscy parlamentarzyści zagłosowali we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Jeszcze około godziny 20.00, czyli przed głosowaniem w sprawie brexitowej umowy, za jednego funta trzeba było zapłacić poniżej 4,80 złotego. Około godziny 22.00 było to już ponad 4,84 złotego.

Była to reakcja na decyzję Izby Gmin, która zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd Theresy May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia.



To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.

Reakcję inwestorów na wynik głosowania w Izbie Gmin widać także na kursie funta do dolara. Za jednego funta późnym wieczorem we wtorek płacono 1,267 dolara. Około godziny 22.00 było to już niemal 1,29 dolara.





W reakcji na wynik głosowania May przyznała w krótkim wystąpieniu, że pierwszym zadaniem przed dalszym procedowaniem ws. opuszczenia Wspólnoty będzie potwierdzenie tego, czy jej rząd cieszy się zaufaniem parlamentu. Jednocześnie zapowiedziała - jeszcze przed wystąpieniem Corbyna - że jeśli odpowiedni wniosek zostanie złożony przez którąkolwiek z opozycyjnych partii, to będzie rozpatrzony nazajutrz, w środę.

Chwilę później szef laburzystów Jeremy Corbyn potwierdził złożenie wniosku o głosowanie nad wotum nieufności dla rządu May, oceniając jednocześnie wynik wtorkowego głosowania jako "katastrofalny" dla jej administracji.

- Po dwóch latach nieudanych negocjacji Izba Gmin przedstawiła swój werdykt ws. jej porozumienia dotyczącego brexitu i jest on absolutnie jednoznaczny - powiedział.

Co dalej?

Zgodnie z przyjętą w ubiegłym tygodniu zmianą proceduralną May będzie musiała przedstawić plany dotyczące następnych kroków w ciągu trzech dni obrad Izby Gmin, tj. najpóźniej w poniedziałek, choć najprawdopodobniej zrobi to znacznie wcześniej.

Wśród możliwych scenariuszy są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatów lub nawet wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub zwołanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.