Odtwórz: Premier: chcemy alokować co najmniej 7,5 mld zł na wsparcie ochrony zdrowia

Odtwórz: Premier: zbudujemy fundusz w wysokości co najmniej 30 mld zł na inwestycje publiczne

Odtwórz: Premier: pakiet antykryzysowy to plan na kilka najbliższych miesięcy

Złoty w czwartek rano ponownie tracił na wartości. Za franka tuż przed godziną 8.00 trzeba było zapłacić prawie 4,30 złotego, za euro - ponad 4,53 złotego, a dolara amerykańskiego - 4,14 złotego.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Podobnie jak w środę, tak i w czwartek na rynku walutowym osłabianie kontynuuje złoty. Rano frank zyskiwał około 0,8 proc. - za szwajcarską walutę trzeba płacić niecałe 4,30 zł. W środę wieczorem frank nawet przekroczył tę psychologiczną granicę.

Notowania pary CHF/PLN

Euro również umacnia się w stosunku do złotego i coraz szybciej zbliża się do rekordowych poziomów notowanych w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy za jedno euro trzeba było płacić prawie 5 złotych. W czwartkowy poranek europejska waluta rosła o ok. 0,8 proc. i kosztowała ponad 4,53 zł.

Notowania pary EUR/PLN

Złoty tracił też w stosunku do dolara, który w czwartek podniósł się o ok. 0,8 proc. i kosztował prawie 4,15 zł.