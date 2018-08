Klienci Fritz Exchange, czyli jednego z największych kantorów internetowych w Polsce skarżą się na duże opóźnienia w przelewach. Część z nich nie może też odzyskać wpłaconych pieniędzy. Spółka problemy tłumaczy "awarią systemu informatycznego". Firma jednocześnie złożyła wniosek o restrukturyzację.

Pierwsze sygnały o problemach z odzyskaniem pieniędzy i dużych opóźnieniach w przelewach otrzymaliśmy od klientów Fritz Exchange na początku sierpnia. O problemy, na które skarżą się jej klienci kilkukrotnie zapytaliśmy spółkę, ale firma dotąd nie odpowiedziała na nasze zapytania.

Problemy

Teraz o sprawie napisała "Rzeczpospolita". W artykule dziennika czytamy, że internetowy kantor Fritz Exchange, ma spore kłopoty, a razem z nią rzesza klientów, którzy chcieli zaoszczędzić na tańszym niż w bankach internetowym przewalutowaniu oszczędności.



Jednak zamiast oszczędności wielu z nich ma dziś problem i nie może odzyskać wpłaconych firmie pieniędzy. Działaniom Fritz Exchange przyjrzała się Komisja Nadzoru Finansowego i nakazała firmie m.in. zaprzestanie zawierania nowych umów i transakcji.

Restrukturyzacja

KNF zobowiązał spółkę do bezwarunkowego zwrotu pieniędzy klientom i poinformowanie ich o aktualnej sytuacji. Zarząd Fritz Exchange 24 sierpnia poinformował na swojej stronie internetowej, że "wszystkie zalecenie KNF wprowadza w życie ze skutkiem natychmiastowym".



Następnego dnia spółka do krakowskiego sądu wniosek o restrukturyzację, aby "poprawić sytuację finansową i zaspokoić roszczenia klientów w zakresie niezrealizowanych transakcji płatniczych". Mimo to klienci wciąż m.in. na specjalnie powstałej grupie na Facebooku, skarżą się, że wciąż nie odzyskali swoich pieniędzy.