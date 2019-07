Niepewność towarzysząca wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które obecnie planowane jest na 31 października, ma przełożenie na rynki finansowe. Funt kontynuuje we wtorek spadki po wczorajszej mocnej przecenie.

W poniedziałek funt spadł do najniższego poziomu od dwóch lat - wyceniany był na około 1,22 dolara. We wtorek brytyjska waluta traci kolejne 0,6 proc i zbliżył się do poziomu 1,21 dolara.

Funt traci również do złotego. Około godz. 10.40 jeden funt kosztował 4,70 zł, choć wcześniej we wtorek otarł się nawet o poziom 4,66 zł, czyli kosztował najmniej od lutego 2018 roku.

Obawy biznesu

Umowa w sprawie brexitu "nie do zaakceptowania". Pierwsze przemówienie nowego premiera Nie do zaakceptowania dla tego parlamentu i kraju - podkreślił brytyjski premier... zobacz więcej » Nowy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nie planuje wznowienia rozmów dwustronnych z UE w sprawie brexitu, o ile Bruksela nie ustąpi w kwestii kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dotyczącego Irlandii Północnej, tzw. backstopu.



Takie zaostrzenie stanowiska Londynu nasiliło obawy biznesu oraz opozycji o to, że premier może świadomie dążyć do nieuporządkowanego wyjścia ze Wspólnoty.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE obecnie planowane jest na 31 października.

W poniedziałek Johnson został wygwizdany w Edynburgu przed spotkaniem z pierwszą minister Szkocji i szefową Szkockiej Partii Narodowej Nicolą Sturgeon, która ostrzegła, że szef brytyjskiego rządu zmierza do brexitu bez umowy z UE.

GBP/PLN

- Wczorajsza przecena funta przekraczała 1 proc., podczas gdy dzisiejsze spadki są niewiele mniejsze. Rynek wycenia scenariusz twardego brexitu, gdyż mimo tego, że strony są skore do rozmów, to jednak przedstawione przez Borisa Johnsona warunki, w tym odrzucenie rozwiązania dotyczącego granicy z Irlandią czy uczestnictwo w obszarze wolnego handlu, są nieakceptowalne przez Unię. Dlatego też inwestorzy zaczynają wyceniać najgorszy scenariusz - komentuje Rafał Sadoch z Domu Maklerskiego mBanku.

Jak dodaje, rozmowy prowadzone są w twardym tonie, przez co ucieczka inwestorów od brytyjskiej waluty nie powinna nikogo dziwić.