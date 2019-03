Odtwórz: Co dalej z brexitem?

Funt brytyjski w piątek około godziny 16 traci na wartości w parze do najważniejszych walut. Powodem jest odrzucenie porozumienia o brexicie przez Izbę Gmin.

Brytyjska Izba Gmin odrzuciła w piątek rządowy projekt umowy wyjścia z UE, kierując kraj w stronę bezumownego brexitu lub kolejnego przedłużenia procesu opuszczenia Wspólnoty i udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.



Zgodnie z konkluzjami ubiegłotygodniowej Rady Europejskiej, brytyjski rząd będzie musiał podjąć decyzję w tej sprawie do 12 kwietnia.



Za przyjęciem umowy zagłosowało 286 posłów, a przeciwko - 344 (różnica 58 głosów).

Funt brytyjski traci

W reakcji na piątkowe głosowanie spadki obserwujemy na rynku walutowym.

Na parze GBP/EUR obserwowaliśmy obniżkę kursu o 0,47 procent - do 1,15.









Funt brytyjski w porównaniu do dolara tracił 0,44 procent. Chwilę po godzinie 16.00 za brytyjską walutę trzeba było zapłacić 1,29 dolara.









Spadki obserwujemy również na parze GBP/PLN. Za jednego funta trzeba zapłacić 4,98 zł, to spadek o 0,27 procent.









Nadzwyczajny szczyt

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował w piątek, że zwołuje na 10 kwietnia nadzwyczajny szczyt UE w związku z odrzuceniem porozumienia o brexicie przez brytyjską Izbę Gmin.

- To zły sygnał płynący z brytyjskiego parlamentu. Może to oznaczać perspektywę twardego brexitu 12 kwietnia lub wniosek o radykalne przedłużenie negocjacji - skomentował decyzję brytyjskich parlamentarzystów wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych do spraw europejskich Konrad Szymański.

Jak zaznaczył polityk, Polska jest przygotowana na każdy scenariusz.