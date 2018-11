Ceny kryptowalut nadal spadają. Najpopularniejsza z nich, bitcoin, w ciągu miesiąca utraciła blisko 30 procent wartości. Cena za token w trakcie wtorkowych notowań spadła nawet poniżej bariery 4,5 tysiąca dolarów.

Po otwarciu na poziomie 5,1 tys. dolarów kurs bitcoina we wtorek tuż przed godziną 10 zniżkował o kilkanaście procent do około 4,3 tys. dolarów. To najniższy poziom od października ubiegłego roku. Oznaczało to spadek o ponad 77 procent względem rekordowego wyniku z połowy grudnia 2017 roku, kiedy bitcoin kosztował 20 tysięcy dolarów.

W późniejszych godzinach spadki wyhamowały. Około godziny 18 za jednego bitcoina trzeba było zapłacić 4,7 tys. dolarów.







Kryptowaluty zniżkują