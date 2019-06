W weekend kurs bitcoina po raz pierwszy w tym roku przekroczył poziom 11 tysięcy dolarów. Od początku roku cena kryptowaluty wzrosła dwukrotnie. Agencja Reutera optymizm inwestorów przypisuje między innymi planom Facebooka dotyczącym własnej kryptowaluty Libra, mającej wejść na rynek w 2020 roku.

W poniedziałek po południu jeden bitcoin był wart 11 tys. dolarów, czyli około 41 tys. zł. Jeszcze na początku kwietnia było to 5 tys. dolarów, a na początku czerwca - 8 tys. dolarów.

W grudniu 2017 roku za kryptowalutę płacono rekordowe niemal 20 tys. dolarów (około 70 tys. zł). Później jednak bitcoin zaczął tracić na wartości, na początku drastycznie, by pod koniec 2018 roku cena za token spadła do nieco ponad 3 tys. dol. (ok. 12 tys. zł). Od połowy grudnia kurs kryptowaluty pnie się w górę.

- Są dwie główne przyczyny, dlaczego bitcoin zaczął ponownie zyskiwać na wartości. Jedną z nich jest to, że inwestorzy doszli do wniosku, że jest to dobry sposób lokowania kapitału, dostosowany do czasów cyfrowych, a drugą przyczyną jest szykowane wypuszczenie przez Facebooka kryptowaluty Libra, co przekonało wiele osób, by traktować kryptowaluty poważnie - stwierdził w rozmowie z CNBC Jehan Chu, współzałożyciel Kenetic Capital, firmy inwestującej w blockchainy.

Także zdaniem firmy finansowej eToro wzrost ceny bitcoina ma związek z rosnącym optymizmem inwestorów rynkowych, którzy plany utworzenia własnej kryptowaluty przez Facebooka postrzegają jako zalążek szerszego trendu zwracania się wielkich firm w stronę wirtualnych pieniędzy.



- Osoby obracające kryptowalutami są przekonane, że Libra poszerzy świadomość na temat kryptowalut i będzie początkiem wykorzystania tego środka przez innych - ocenili przedstawiciele eToro w rozmowie z Reuterem.

Agencja zwraca uwagę, że według innych podmiotów obecnych na rynku kryptowalutowym nie bez znaczenia są czynniki geopolityczne, takie jak napięcia w rejonie Zatoki Perskiej i konflikt gospodarczo-handlowy między Chinami a USA. Bitcoin oraz inne kryptowaluty mają stanowić w takim wypadku zabezpieczenie przed możliwym brakiem stabilności i spadkiem wartości walut lokalnych - podaje Reuters.



Bitcoin obecnie stanowi ponad połowę rynku wszystkich kryptowalut. Nie jest jedyną kryptowalutą, która w tym roku zwyżkuje. Na sporym plusie jest również ethereum, które podwoiło swoją wartość w 2019 r.

Kryptowaluty, takie jak bitcoin czy ethereum, to cyfrowe pieniądze stworzone na bazie algorytmu. Cyfrowe waluty funkcjonują poza tradycyjnymi systemami bankowymi i rządowymi.