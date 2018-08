Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych zanotowała rekordowy zysk netto w drugim kwartale tego roku, który wyniósł 79,1 miliona złotych. To o 88,6 procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na te informacje dobrze zareagowali inwestorzy. Akcje spółki zakończyły środowe notowania na warszawskim parkiecie ze wzrostem o 7,24 procent.

Kwartał do kwartału zysk netto spółki wzrósł aż o 177,7 proc. Jak wskazano w środowym komunikacie, znaczny wpływ na wynik netto w drugim kwartale 2018 roku miały przychody finansowe uzyskane głównie z czerwcowej sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange.

W sumie, w tym okresie spółka wypracowała 86,6 mln zł przychodów ze sprzedaży. To o 1,1 procent mniej niż przed rokiem i 0,6 procent więcej kwartał do kwartału. "Spadek przychodów Grupy w ujęciu rocznym wynika w znacznej mierze z niższej aktywności inwestorów na rynku finansowym" - wskazano.

Przychody na rynku towarowym (TGE) były wyższe zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym. Zysk EBITDA Grupy w drugim kwartale wyniósł 54,4 mln zł. Oznacza to spadek o 3 procent rok do roku i wzrost o 27,7 procent kwartał do kwartału.

Na najnowsze wyniki finansowe dobrze zareagowali inwestorzy. Akcje GPW zakończyły środowe notowania na warszawskim parkiecie ze wzrostem o 7,24 procent. Za jedną akcję trzeba zapłacić 41,50 zł.

Rosły także indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych. WIG skończył sesję ze wzrostem o 0,44 procent, zaś WIG20 o 0,58 procent.

Zaktualizowana strategia

Polska odpowiedź na "wielką trójkę". Powstanie nowa agencja ratingowa Giełda Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju, Biuro Informacji Kredytow... zobacz więcej » Jak przypomniano w komunikacie, pod koniec czerwca Grupa Kapitałowa opublikowała zaktualizowaną strategię rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych oraz zaprezentowała 14 inicjatyw zorientowanych na wzrost skali biznesu.

W nadchodzących latach Grupa skoncentruje się na rozwoju technologicznym oraz dywersyfikacji źródeł przychodów.

"GPW niedawno ogłosiła 14 nowych inicjatyw strategicznych Grupy GPW i już rozpoczęliśmy prace nad ich wdrażaniem. Już udało się między innymi pozyskać finansowanie na jedną z naszych inicjatyw z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "DIALOG". Docelowo ma jeszcze dojść kolejne dziesięć projektów, które przyczynią się do rozwoju nie tylko polskiej giełdy, ale też całej polskiej gospodarki" - powiedział Marek Dietl, prezes zarządu GPW.