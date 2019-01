Odtwórz: Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Znany inwestor giełdowy Paweł Narkiewicz usłyszał wyrok za tzw. insider trading, czyli wykorzystanie informacji poufnych. Były prezes Calatrava Capital został skazany na 80 tysięcy złotych grzywny oraz przepadek części korzyści majątkowej (12,3 tysiąca złotych) uzyskanej w wyniku przestępstwa - donosi w środę "Puls Biznesu".

Narkiewicz usłyszał wyrok za wykorzystanie poufnych informacji dotyczących Techmeksu, Dreweksu i PC Guardu w październiku 2018 r. Na spekulacjach akcjami, wspólnie z pomagającym mu w nieuczciwym procederze Robertem Boruszewskim, zarobił ponad 48 tysięcy złotych. Inwestor odmówił komentarza dziennikowi, przed sądem zaś dowodził swojej niewinności, a oskarżenia nazywał "niedorzecznymi". Gospodarka na plus, giełda na minus. Zwycięzcą ten, kto najmniej stracił Zyski chińskich firm najwyższe od pięciu lat, nastroje w sektorze usług w USA na... zobacz więcej »

Zaskakujący wyrok

Wyroki za przestępstwa popełniane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), w tym m.in. za insider trading, należą w Polsce do rzadkości. W latach 2016-17 KNF skierowała do prokuratury zaledwie 23 zawiadomienia dot. podejrzenia manipulacji akcjami. W tym samym czasie sądy rozpatrzyły 10 spraw tego typu, z czego dwie dotyczyły insider tradingu - połowa z nich została umorzona, w pozostałych przypadkach zasądzono niewielkie grzywny (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy). Pod lupę wymiaru sprawiedliwości trafiają zazwyczaj drobni inwestorzy, podczas gdy najwięksi, którzy najbardziej psują rynek, pozostają nietykalni - dowiadujemy się z „Pulsu Biznesu”.

Tym bardziej zaskakujące jest to, że zapadł wyrok ws. tak znanego inwestora jak Narkiewicz. Biorąc jednak pod uwagę, jak wielkimi pieniędzmi operował były prezes Calatravy, zasądzona kara nie wydaje się zbyt wysoka, a już na pewno nie odstraszy największych, którzy obracają akcjami wartymi miliony złotych.