Cudzoziemcy chętnie robią zakupy w Polsce. Sprawdź, co kupują

Cudzoziemcy chętnie robią zakupy w Polsce. Sprawdź, co kupują "Źródło: tvn24bis.pl"

Odtwórz: Cudzoziemcy chętnie robią zakupy w Polsce. Sprawdź, co kupują

Odtwórz: Cudzoziemcy chętnie robią zakupy w Polsce. Sprawdź, co kupują

Zarząd Próchnika podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki - podano w piątkowym komunikacie. Mimo tego, władze odzieżowej marki nadal widzą szansę na restrukturyzację spółki.

Wcześniej, 27 marca, spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. W piątek zarząd Próchnika poinformował, że wciąż uważa ten wniosek za uzasadniony i "nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności". Jednocześnie spółka poinformowała, że podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Ceny zaskoczyły. W sklepach bez większych podwyżek Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2018 roku wzrosły o 1,3 procent w po... zobacz więcej » "Jednakże mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i obowiązki z niej wynikające, a także zważywszy na zagrożenia dla działalności operacyjnej spółki wynikające z prowadzonych obecnie przez niektórych wierzycieli spółki postępowań egzekucyjnych dotyczących majątku spółki, zarząd spółki z daleko posuniętej ostrożności prawnej podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o upadłość spółki" - uzasadnia spółka w komunikacie.

Decyzja o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości podyktowana jest również opóźnieniem przez Sąd Rejonowy w Łodzi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym. Wpływ na to mają również postępowania egzekucyjne wszczęte przeciwko spółce, co - jak czytamy w komunikacie - w konsekwencji prowadzi do zajęcia rachunków bieżących Próchnika i uniemożliwia spółce bieżące regulowanie zobowiązań.

Zarząd Próchnika zastrzegł, że gdyby do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym, wówczas spółka "dokona rewizji swojej decyzji w przedmiocie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości".

Próchnik na GPW

Próchnik to najdłużej notowana spółka na GPW. Producent odzieży męskiej był jedną z pięciu firm notowanych podczas pierwszej sesji Giełdy Papierów Wartościowych 16 kwietnia 1991 roku.

Jak czytamy na stronie, Próchnik ma 29 sklepów stacjonarnych w całym kraju.