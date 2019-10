Odtwórz: Prawnicy frankowiczów po wyroku TSUE: to nie jest bilet do nieba

Banki w czwartek kilkanaście minut po godzinie 10 zanotowały kilkuprocentowe spadki na warszawskiej giełdzie. To reakcja na ogłoszenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego kredytów we frankach. Następnie zniżki wyhamowały, pojawiły się nawet wzrosty kursów. W parze do najważniejszych walut zyskuje natomiast złoty.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w czwartek, że sąd nie ma możliwości zastąpienia sprzecznych z prawem zapisów w umowie kredytowej innymi rozwiązaniami. Takie orzeczenie jest korzystne dla frankowiczów. Może bowiem skutkować "odwalutowaniem" kredytu we frankach, licząc po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania, zmniejszeniem obecnego zadłużenia i spadkiem raty kredytu.

Notowania banków

Przed ogłoszeniem wyroku obserwowaliśmy wahania kursów akcji banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Część z nich zyskiwała nawet kilkanaście procent.

Sytuacja zmieniła się jednak po ogłoszeniu wyroku. Banki znalazły się w gronie spółek z WIG20, które około godziny 10.30 notowały największe spadki. Santander tracił 3,23 procent, mBank zniżkował o 1,76 procent, a PKO BP spadł o 1,20 procent. Około godziny 11 spadki w przypadku niektórych instytucji finansowych jednak wyhamowały. Wartość akcji mBank rosła nawet ponad 1 procent.

Na rynkach obserwujemy zatem huśtawkę nastrojów.

Wśród banków spoza WIG20 Getin Noble Bank około godziny 11.00 tracił 0,1 proc., podobnie Bank Millennium (po wcześniejszym gwałtownym spadku kursu). Czerwień obserwowaliśmy na notowaniach BNP Paribas. Wartość akcji banku spadała o blisko 4 procent.

Około godziny 11 indeks sektora bankowego (WIG-Banki) zwyżkował zaś o 0,26 procent.









Skutki dla banków

Akcje banków mających w swoim portfelu kredyty frankowe zniżkują, ponieważ wyrok korzystny dla kredytobiorców rodzi dla nich skutki finansowe. Należy jednak pamiętać, że ich skala zależy od liczby pozwów frankowiczów (do tej pory na drogę sądową zdecydowało się 2 procent z nich), rozstrzygnięć sądów, a na dodatek będzie rozłożona w czasie, ponieważ postępowania przed sądami mogą trwać miesiącami, a pewnie latami.



Ważny wyrok w sprawie kredytów we frankach. Jest decyzja TSUE Sąd nie ma możliwości zastąpienia sprzecznych z prawem zapisów w umowie kredytow... zobacz więcej » Zdaniem agencji ratingowej Moody's skutki finansowe dla banków to 20 miliardów złotych, ale już Związek Banków Polskich oceniał to na 60 miliardów złotych.

Największą wartość kredytów udzielonych we frankach ma obecnie w swoim portfelu bank PKO BP (około 23 miliardy złotych). Na podium znalazły się jeszcze Millennium i mBank (po około 14-15 miliardów złotych). Powyżej 5 miliardów złotych w kredytach frankowych w portfelu mają jeszcze Getin Noble, Santander i BNP Paribas.

Jeśli chodzi kredyty indeksowane, to największy ich udział w puli kredytów walutowych mają - według informacji PAP - mBank i Millennium. Z kolei w PKO BP stanowią one jedynie około 10 procent portfela kredytów walutowych. Danych o udziale kredytów indeksowanych nie podają Santander Bank Polska oraz Getin Noble Bank. Zdaniem jednak analityków również w tych bankach w portfelu kredytów walutowych przeważają kredyty indeksowane.

ING Bank Śląski odpowiedział, że prawie cały portfel kredytów walutowych bank to produkty indeksowane kursem walut. Hipoteczne kredyty walutowe banku na koniec marca miały wartość 995 milionów złotych, czyli około 0,9 procent łącznego portfela kredytowego banku.

Złoty zyskuje

Na rynku walutowym w czwartek około godziny 10.30 obserwowaliśmy umacnianie złotego.

W czwartek około godziny 10.00 za jedno euro trzeba było zapłacić 4,33 złotego, co stanowiło spadek o trzy grosze w porównaniu do kursu otwarcia. Około godziny 10.30 zniżki na parze EUR/PLN wyhamowały. Za europejską walutę trzeba było zapłacić 4,34 złotego.









Ponadto, złoty zyskiwał także w stosunku do dolara. Za amerykańską walutę trzeba było zapłacić przed południem 3,96 złotego.









Z kolei frank szwajcarski kosztował 3,96 złotego.







Jakie prognozy

- Kiedy usłyszałem wyrok i zobaczyłem jak się zachował rynek, to stwierdziłem: z wielkiej chmury, mały deszcz - powiedział w rozmowie z TVN24 BiS Jacek Maliszewski, główny ekonomista firmy DMK.

Jego zdaniem, "rynek walutowy nie odczuje skutków" wyroku TSUE.

- Jeżeli każda rodzina, osoba z osobna pójdzie do kancelarii prawnej i do sądu i te sprawy będą się rozstrzygać za rok, za dwa, za trzy, to będzie to rozłożone w czasie - wskazywał ekonomista.