Piątek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie upłynął pod znakiem silnych spadków kursów. WIG20 znalazł się na najniższym poziomie od listopada 2016 roku. Z kolei na najniższych poziomach w historii znalazły się kursy akcji państwowych gigantów - PGE i PGNiG. Spadki obserwowaliśmy także pozostałych parkietach w Europie.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł 3,2 procent do 1.764,81 pkt., WIG zniżkował 2,8 procent do 49.326,23 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 2,2 procent do 3.610,61 pkt., a sWIG80 stracił 1,3 procent i zamknął się na poziomie 11.807,82 pkt.

Wszystkie indeksy sektorowe spadły, a sześć z 15 odnotowało minima roczne. WIG-energia, WIG-odzież i WIG-leki miały najniższe odczyty w historii.

Giełdy w czerwieni

Indeks największych spółek WIG20 znalazł się 4 pkt. poniżej zamknięcia z poprzedniego piątku, na najniższym poziomie od listopada 2016 roku.









Aż 19 z 20 spółek WIG20 spadło, przy czym dziesięć z nich straciło ponad 3 procent. Osiem spółek odnotowało minima roczne (m.in. KGHM, Orlen i PKO BP), a do tego spośród nich trzy - Alior Bank (-7,6 procent), PGE (-6,2 procent) i PGNiG (-5,6 procent) ustanowiły najniższe kursy w historii notowań na GPW. Za ich akcje w piątek na zamknięciu trzeba było zapłacić odpowiednio: 20,58 zł, 4,3 zł oraz około 3 zł.

Wyraźny spadek zanotował także Lotos (-6,8 procent), który dodatkowo był najniżej od kwietnia 2018 roku. Spółka podała, że jej efektywna marża rafineryjna w pierwszym kwartale 2020 roku może być niższa od zakładanej.









Na pozostałych rynkach europejskich także miały miejsce silne spadki. Niemiecki DAX spadł o 3,37 procent, brytyjski FTSE100 stracił 3,48 procent, francuski CAC40 poszedł w dół 4,14 procent. Blisko 3,50 procent stracił również włoski FTSE MIB.

Czerwień obserwujemy także na Wall Street. Około godziny 19.00 czasu polskiego Dow Jones Industrial zniżkował o 1,74 procent, Nasdaq Composite - o 2,68 procent, a S&P500 szedł w dół o 2,41 procent.