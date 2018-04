Amerykańska giełda rozpoczęła kwiecień na solidnym minusie. Rynek obawia się eskalacji sporów handlowych na linii USA-Chiny i dalszej przeceny spółek technologicznych, które przewodziły poniedziałkowym spadkom.

Indeks Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,91 procent, do 23.643,85 pkt. Z kolei S&P 500 stracił 2,23 procent do 2.581,86 pkt. - wartość indeksu po raz pierwszy od czerwca 2016 roku zamknęła się poniżej istotnej bariery technicznej - 200-sesyjnej średniej kroczącej, czyli 2.589,9 pkt.



Nasdaq zniżkował o 2,74 procent do 6.870,12 pkt. Indeks oddał całość tegorocznych wzrostów.

Notowania amerykańskich spółek ponownie znalazły się pod presją po słabym kwartale (S&P 500 stracił 1,2 procent) i niezbyt udanym marcu (S&P 500 w dół o 2,7 procent).

Cła na amerykańskie towary

W centrum uwagi znajdowały się w poniedziałek spory handlowe na linii USA-Chiny oraz mocne spadki sektora technologicznego.



Pekin w niedzielę oficjalnie ogłosił, w odpowiedzi na wcześniejsze działania Waszyngtonu (karne cła na 60 mld dolarów chińskiego importu), nałożenie ceł na 128 kategorii amerykańskiego importu. Nowe taryfy, które objęły towary warte około 3 mld dolarów, obowiązują od poniedziałku i najbardziej dotkną amerykańskich rolników.



O 25 procent podniesiono stawki celne na wieprzowinę i złom aluminiowy. W 2017 roku do Chin trafiła wieprzowina z USA za 1,1 mld dolarów - to trzeci największy zagraniczny rynek hodowców świń z USA. Nowe, 15-procentowe taryfy nałożono na m.in. na wino, świeże i suszone owoce, rury stalowe, żeń-szeń, czy etanol przemysłowy.

Spółki technologiczne na minusie