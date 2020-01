Czwartkowa, pierwsza w 2020 roku sesja na Wall Street przyniosła solidne wzrosty, a główne indeksy S&P 500, Nasdaq i Dow Jones znalazły się na historycznych szczytach.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 1,16 proc. i wyniósł 28.868,80 pkt. S&P 500 zyskał 0,84 proc. i wyniósł 3.257,85 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,33 proc., do 9.092,19 pkt.



Notowania Tesli wzrosły o 1,5 proc. Agencja Reutera podała, powołując się na wysokiej rangi przedstawiciela producenta samochodów elektrycznych, że kolejna partia wyprodukowanego w Szanghaju Modelu 3 opuści fabrykę 7 stycznia. Canaccord Genuity podniósł cenę docelową dla akcji spółki do 515 USD z 375 USD.



Akcje Apple'a, Amazona i Microsoftu rosły po około 1 proc.



- Jednym z największych zagrożeń na ten moment może być to, że rynki mogły już uwzględnić w wycenach większość dobrych wiadomości. Akcje mogą nadal rosnąć, ale nie wydaje nam się, by tegoroczne wyniki zbliżyły się do wzrostów za 2019 r. - powiedział Bob Doll, starszy menedżer portfela w Nuveen Asset Management.