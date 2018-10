Środowa sesja przyniosła na Wall Street bardzo mocne spadki głównych indeksów, a dla S&P 500 to była 13. sesja na minusie spośród ostatnich 15. Liderami zniżek były spółki technologiczne, a głównym powodem słabych nastrojów są obawy o wzrost globalnej gospodarki i o wyniki kwartalne firm.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 2,41 procent, czyli ponad 600 pkt., do 24.583,42 pkt.



S&P 500 spadł o 3,09 procent i wyniósł 2.656,10 pkt. Indeks ma za sobą pięć kolejnych spadkowych sesji.



Nasdaq Comp. poszedł w dół o 4,43 procent do 7.108,40 pkt. Indeks ten jest już ponad 10 procent poniżej ostatniego szczytu, co oznacza, że wszedł on w strefę korekty.

Przyczyny spadków

Potężne obawy przed brexitem. Palec na "przycisku uruchamiającym plany awaryjne" Konfederacja Przemysłu Brytyjskiego (CBI) ostrzega, że większość firm na Wyspach... zobacz więcej » Środowe mocne spadki oznaczają, że zarówno S&P 500, jak i Dow Jones są na minusie licząc od początku 2018 roku.

Obawy o słabość globalnej gospodarki i spowolnienie zysków amerykańskich spółek uderzyły w ostatnim czasie w rynki akcji i surowców. Spadki spotęgowały jednocześnie przekonanie części uczestników rynku, że najgorsze jest jeszcze przed inwestorami, którzy dodatkowo muszą mierzyć się z konsekwencjami rosnących stóp procentowych.



- Mamy ostatnio całą paletę różnych niepewności i to potęguje obawy i strach na rynkach - powiedział Jerry Braakman, dyrektor inwestycyjny First American Trust.

Wyniki finansowe

Sentymentu na Wall Street nie zdołały poprawić solidne wyniki Boeinga.



Największy amerykański eksporter do Chin przebił oczekiwania zysku na akcję o 3 procent oraz podwyższył całoroczne prognozy. Kurs spółki rósł o około 1,5 procent.



Akcje przedsiębiorstwa komunikacyjnego AT&T zniżkowały ponad 6 procent w reakcji na gorsze od oczekiwań zyski za akcję w trzecim kwartale (90 centów do 94 centy za akcję w prognozie).



Pod presją znajdowali się także producenci układów scalonych, po ostrzeżeniach Texas Instruments, jednego z największych graczy w branży, negatywnego wpływu wojny celnej USA-Chiny na popyt na produkcję sektora.



Indeks śledzący notowania producentów chipów - Philadelphia Semi Index - zmierza ku największemu miesięcznemu spadkowi od 10 lat. Gorsze od oczekiwań wyniki kwartalne przedstawił koncern UPS, którego akcje zniżkowały w ciągu dnia o ponad 5 procent.

Jakie prognozy

Spośród niemal 30 procent spółek notowanych na S&P 500, które do środowego otwarcia podały swoje wyniki 79 procent zaskoczyło pozytywnie poziomem zysków.



Rynek oczekuje wzrostu zysków amerykańskich spółek z S&P 500 w trzecim kwartale na poziomie 21 procent, a w całym 2018 roku na poziomie 23,4 procent. Na początku sezonu wynikowego oczekiwano 24,4 procent i 23,6 procent.