Nazywany jest indeksem strachu i rośnie wraz z obawami inwestorów z Wall Street. VIX, czyli indeks zmienności, ostatni raz był tak wysoko prawie dekadę temu.

Indeks zmienności VIX - nazywany indeksem strachu - jest traktowany jako najlepszy instrument oceny nastrojów na Wall Street. Mówi o tym, jak bardzo w najbliższych 30 dniach będzie zmieniał się indeks S&P 500. Im VIX jest wyższy, tym większych wahań na amerykańskiej giełdzie spodziewają się inwestorzy.

Jednak najprościej rzecz ujmując, im VIX jest wyższy - tym wyższy jest poziom obaw inwestorów. Obecnie indeks strachu przekroczył granicę 40 punktów - tak wysoko ostatni raz był w 2011 roku.

VIX najwyższy poziom osiągnął podczas kryzysu w 2008 roku, gdy przekroczył 80 punktów.



W poniedziałek podano również wysokość indeksu nastrojów inwestorów Sentix dla strefy euro - spadł do poziomu -17,1 punktów w marcu z 5,2 punktów przed miesiącem - podał niemiecki instytut badawczy Sentix. To najniższy poziom aktualizowanego co miesiąc wskaźnika od kwietnia 2013 r.