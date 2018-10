Giełdy w Nowym Jorku, po pełnej wahań sesji, na zamknięciu ponownie zanotowały silne spadki. Dla S&P 500 był to szósty dzień handlu zakończony zniżką. W czwartek umacniały się amerykańskie obligacje oddalając się od kilkuletnich szczytów. Taniała ropa naftowa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 2,13 proc. do 25 052,83 pkt. Indeks amerykańskich blue chipów stracił ponad 1300 pkt. w dwa dni.



Indeks S&P 500 spadł o 2,06 proc. i wyniósł 2728,37 pkt. Indeks, który w środę zszedł poniżej 50- i 100- sesyjnej średniej ruchomej, w czwartek przełamał kolejny ważny z punktu widzenia analizy technicznej poziom, czyli 200-sesyjną średnią, po raz pierwszy od kwietnia.



Nasdaq Comp. poszedł w dół o 1,25 proc. do 7329,06 pkt. Przejściowo indeks przekroczył granicę technicznej korekty, czyli spadku o ponad 10 proc. od ostatniego szczytu. Według poziomu zamknięcia Nasdaq jest o 9,6 proc. poniżej maksimum z końca sierpnia.

Jakie przyczyny?

W ostatnich dniach analitycy łączyli spadki na nowojorskich giełdach z obawami rynku o rosnące rentowności amerykańskich obligacji. Te jednak spadają drugi dzień - dochodowość 10-letnich Treasuries obniżyła się w czwartek o 8 pb po spadku o 2 pb w środę, oddalając się od siedmioletnich maksimów.



Zdaniem ekonomistów wzrost kosztów finansowania mógłby stać się przyczyną spowolnienia gospodarki USA.



Jeffrey Gundlach, nazywany przez media "królem obligacji" założyciel i prezes firmy inwestycyjnej DoubleLine zarządzającej aktywami ponad 120 mld dolarów, ocenia, że rentowność długoterminowych obligacji USA może jeszcze wzrosnąć.



- Jeśli spojrzy się na wykresy, przyjrzy się zachowaniu rynku i pomyśli o trendach, które panują na rynku długu, nie powinno być zaskoczeniem, jeśli zobaczymy, jak rentowność 30-latek rośnie do 4 proc., zanim ten ruch się zakończy - powiedział Gundlach w telewizji CNBC.



W czwartek inwestorów zaskoczyła niższa od oczekiwań inflacja w USA.



Ceny konsumpcyjne w USA we wrześniu wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 2,3 proc. Oczekiwano 0,3 proc. mdm i 2,8 proc. rdr.



Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu wzrosła o 7 tys. do 214 tys. Oczekiwano 207 tys.



Notowania ropy WTI spadają o 3,2 proc. do 70,8 USD, a baryłka Brent tanieje o 3,5 proc. do 80,2 USD. Kontrakty na miedź w Nowym Jorku zniżkują o 0,5 proc.