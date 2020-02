Odtwórz: Elon Musk zaprezentował we wrześniu prototyp statku kosmicznego Starship

Duże zmiany kursu akcji Tesli w ostatnich dniach. Po sporym 20-procentowym wzroście, miała miejsce gwałtowna, 17- procentowa przecena, której przyczyną jest zapowiedź opóźnień w dostawach Modelu 3 związane z epidemią koronawirusa w Chinach - podała agencja Reutera.

Wiceprezes Tesli Tao Lin w mediach społecznościowych opublikował informację, że dostawy pojazdów produkowanych w fabryce koncernu w Szanghaju będą tymczasowo opóźnione.

Dodał również, że firma planuje ponownie uruchomić produkcję w chińskiej Gigafatory w poniedziałek 10 lutego. Chiński zakład jest kluczowym elementem strategii dyrektora generalnego Tesli Elona Muska, aby w 2020 r. zbudować ponad 500 tys. pojazdów.

Optymistyczna prognoza

Mimo 17-proc. spadku wartości akcji amerykańskiego koncernu w środę, spółka wciąż jest wyceniana o ponad 25 proc. wyżej niż przed ogłoszeniem w ubiegłym tygodniu drugiego z rzędu kwartału zakończonego zyskami (wzrost o 14 proc.) - podała agencja Reutera.

We wtorek spółka odnotowała ok. 20-proc. dzienny wzrost notowań - najwyższy od 2013 r. Przyczyniło się do tego ogłoszenie kwartalnych zysków dostawcy baterii - Panasonica, a także optymistyczna prognoza długoterminowa dla spółki.

Analitycy Canaccord Genuity obniżyli jednak rekomendacje dla akcji amerykańskiego producenta pojazdów elektrycznych z "kupuj" na "trzymaj". W związku z tym maleje lista analityków, którzy rekomendują zakup akcji Tesli.

Analityk Rajvindra Gill z Needham, który rekomenduje sprzedaż akcji spółki, wskazał w raporcie, że mają one wielokrotnie zawyżony wskaźnik P/E (cena do zysku) w porównaniu do wielu wiodących firm technologicznych.

Według analityka Barclays Briana Johnsona Tesla jest "zasadniczo przeceniana".

Duży wzrost wartości akcji Tesli w ostatnich miesiącach dla Muska oznaczał potwierdzenie, że jego firma przekształciła się z niszowego producenta samochodów elektrycznych w światowego lidera branży - zauważyła agencja.

Wielu inwestorów wciąż jednak sceptycznie podchodzi do tego, czy Tesla może konsekwentnie zapewniać zysk i wzrost, w obliczu konkurencji ze strony uznanych na świecie koncernów takich jak BMW czy Volkswagen - zauważył Reuters.

Koronawirus

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 563, a zakażonych jest ponad 28 tysięcy osób - poinformowała w czwartek rano czasu lokalnego w Pekinie chińska komisja zdrowia.

Władze medyczne prowincji Hubei podały też o 633 osobach, które zostały wyleczone.