Kilkuprocentowe spadki notowały we wtorek należące do Leszka Czarneckiego Getin Noble Bank, Getin Holding oraz Idea Bank notowane na warszawskiej giełdzie. Był to efekt publikacji "Gazety Wyborczej".

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego przewodniczący KNF w marcu 2018 roku miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 milionów złotych. Czarnecki nagrał tę rozmowę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

- Podczas żadnego ze spotkań nie padły propozycje przyjęcia korzyści majątkowej i obietnicy jakiegoś specjalnego traktowania - komentował w TVN24 Jacek Barszczewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego.

We wtorek po 15.00 Marek Chrzanowski poinformował, że składa dymisję z funkcji szefa Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak dodał, czyni to "z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa".

Spółki Czarneckiego w dół

Leszek Czarnecki jest twórcą grupy Getin Holding, w skład której wchodzą m.in. Idea Bank i Tax Care. W portfelu inwestycyjnym miliardera jest też Getin Noble Bank powstały w wyniku połączenia Getin Banku SA z Noble Bankiem SA.

W przypadku Getin Holding i Getin Noble Bank Leszek Czarnecki jest głównym akcjonariuszem i przewodniczącym rady nadzorczej.

Informacje prasowe mocno wpłynęły na notowania firm miliardera. Kurs Getin Noble Bank spadł we wtorek o 5,56 proc, Idea Bank - 6,33 proc., a Getin Holding - 9,52 proc.

Jeden z najbogatszych

Leszek Czarnecki to jeden z najbogatszych Polaków. Od wielu lat zajmował wysokie miejsca w rankingu najbogatszych Polaków. Z czołowej dziesiątki wypadł dopiero w 2018 roku.

Pierwszy milion zarobił otwierając pod koniec lat 80. firmę zajmującą się pracami podwodnymi. Nurkowanie jest jedną z jego największych pasji. W 2009 roku ustanowił rekord świata w nurkowaniu jaskiniowym.