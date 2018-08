Nowojorskie giełdy zakończyły środową sesję na plusach, a indeksy S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne rekordy. Uwaga inwestorów skupiała się na lepszym od oczekiwań odczycie PKB za drugi kwartał i na informacjach o rozmowach handlowych między USA a Kanadą.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,23 proc. i wyniósł 26 124,57 pkt. S&P 500 zyskał 0,57 proc. i wyniósł 2914,04 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował 0,99 proc., do 8109,69 pkt.

Giganci w natarciu

Do liderów wzrostów na Nasdaq należały m.in. Apple, Amazon oraz Alphabet.



Akcje Amazona wzrosły ponad 3 proc. po podniesieniu ceny docelowej przez analityków Morgan Stanley, szacujących wartość tej spółki na 1,2 biliona dol. W opinii ekspertów największego banku inwestycyjnego na świecie czynnikami, które będą zwiększać zyskowność Amazona, są przychody z reklam, subskrypcji oraz chmury.



Alphabet, właściciel Googla, zyskał blisko 2 proc. również po podniesieniu ceny docelowej przez Morgan Stanley. W tym przypadku analitycy zwracają uwagę na Waymo, oddział firmy zajmujący się tworzeniem samochodu autonomicznego, który może przynieść duży wzrost zysków.



Na szerokim rynku wzrostom przewodził sektor technologiczny. Ze spółek IT najmocniej wyróżniał się HP (kurs w górę nawet o 4 proc.) po tym, jak spółka przedstawiła wyższe od oczekiwań wyniki za II kw. i podwyższyła prognozy.



Na Dow Jones Industrial wzrostom przewodziła Visa, a najmocniej spadał Walgreens.



Nawet 7,5 proc. zniżkowały walory Under Armour (UA). Dick’s Sporting Goods (sieć odzieżowa) poinformowała, że za słabymi wynikami sprzedaży w poprzednim kwartale stoją właśnie ubrania marki UA.



Do piątku uwaga inwestorów zwrócona będzie na negocjacjach handlowych między USA a Kanadą. We wtorek Ottawa przystąpiła do rozmów z Waszyngtonem nt. renegocjacji porozumienia handlowego NAFTA, po tym jak Amerykanie podpisali wstępne porozumienie z Meksykiem.



Minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland powiedziała w Waszyngtonie, że jej kraj zachowuje optymizm odnośnie do kierunku rozmów handlowych w tym tygodniu. Postęp, jaki w negocjacjach z USA udało się osiągnąć Meksykowi jest zachęcający - dodała.



Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin wyraził nadzieję, że USA do końca tygodnia osiągną porozumienie z Kanadą.

Dobre dane

Z danych makro pozytywne zaskoczenie przyniósł drugi odczyt PKB USA za drugi kwartał 2018 r. - dynamika wzrostu została zrewidowana w górę o 0,1 pkt. proc. do 4,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk, powyżej oczekiwanych 4,0 proc. w I kw. Rynek spodziewa się, że w całym 2018 r. PKB USA wzrośnie o 2,9 proc.



Kolejne oznaki spowolnienia widać na rynku nieruchomości. Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w lipcu przez Amerykanów, spadła o 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami. Oczekiwano wzrostu o 0,3 proc.



Wcześniej w sierpniu podano, że ceny domów w 20 miastach śledzonych przez indeks S&P/Case-Shiller wzrosły w czerwcu najsłabiej od niemal 2 lat. Z kolei na rynku pierwotnym i wtórnym sprzedaż domów spadła, odpowiednio, na 9-miesięczne i 2-letnie minima.