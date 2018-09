Polska dołącza dziś do grona 25 najlepiej rozwiniętych rynków świata. To efekt ubiegłorocznej decyzji agencji indeksowej FTSE Russell. Polska została przekwalifikowana z grupy rynków rozwijających się (Emerging Markets) do rozwiniętych (Developed Markets).

Przed rokiem globalna agencja indeksowa FTSE Russell, dostawca indeksów należący do grupy London Stock Exchange, ogłosiła decyzję o zmianie klasyfikacji Polski. Podczas rewizji FTSE Russell wzięła pod uwagę m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę i jakość rynku kapitałowego, kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego czy rozwój rynku instrumentów pochodnych.

Jakie spółki?

Pod koniec sierpnia br. FTSE Russell opublikował listę 37 polskich spółek, które wejdą w skład indeksów rynków rozwiniętych. Ich udział w indeksie FTSE Russell All Cap Developed wyniesie ok. 0,15 proc. Udział Polski w FTSE Emerging All Cap Index wynosi ok. 1,3 proc.

Z listy tej wynika, że do grona dużych spółek (large cap) dołączył PKO BP.

W grupie średnich spółek (mid cap) znalazły się: PKN Orlen, Grupa Lotos, PGE, PGNiG, KGHM Polska, Bank Pekao, PZU, Santander Bank Polska, mBank, LPP, Dino Polska, CD Projekt oraz Cyfrowy Polsat.

Grupę małych spółek (small cap) zasiliły: Bank Millennium, AmRest Holdings, Bank Handlowy. JSW, Alior Bank, CCC, Play Communications, Orange Polska, Grupa Azoty, Enea, Tauron Polska Energia, Kernel Holding, Kruk, Asseco Poland, Budimex, Eurocash, Ciech, Energa, PKP Cargo, Lubelski Węgiel Bogdanka, GPW, Boryszew, Neuca.

Polskie spółki zostaną też włączone do indeksu Stoxx Europe 600. Operator indeksów Deutsche Boerse Group włączył do tego indeksu PKO BP, Pekao, Orlen, PZU, Santander Bank Polska, CD Projekt, KGHM oraz LPP.

Polskie spółki w dalszym ciągu pozostaną w gronie krajów rozwijających się w grupie indeksów MSCI.

Znak zapytania

W opinii prezesa GPW Marka Dietla w początkowym okresie trudno jest prognozować, jak zachowają się inwestorzy zagraniczni po zmianach w indeksach.

- Trudno powiedzieć, jak przebudowa ich portfeli będzie wyglądać, nie chcemy zajmować się prognozowaniem. Zakładamy, że przez rok do półtora roku będziemy mieli okres przejściowy, który może przynieść pewne zamieszanie na rynku - powiedział na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami prezes Dietl.

- Spodziewamy się, że fundusze inwestujące na rynkach wschodzących będą wychodzić z naszej giełdy, o ile już do tej pory nie wyszły. W pierwszym okresie pojawią się u nas przede wszystkim fundusze pasywne, które chcą dość wiernie odzwierciedlać skład indeksów. To wzmocni notowania głównie dużych firm - dodał.

Dietl podał, że na indeksach FTSE Russell opierają się fundusze inwestycyjne mające aktywa w wysokości około 3,7 biliona USD. - Jest pytanie, na ile aktywnie będą one chciały wchodzić na polski rynek. Ze spotkań, które mamy w ostatnim czasie, wynika, że są inwestorzy do tej pory u nas nieobecni, którzy zaczęli się Polską interesować - powiedział prezes GPW.

Jego zdaniem, po okresie przejściowym efekt przekwalifikowania Polski do rynków rozwiniętych będzie dla warszawskiej giełdy pozytywny. - Po okresie przejściowym oczekujemy wzrostu obrotów na naszej giełdzie i pojawienia się u nas nowych inwestorów - powiedział Dietl.

- Do indeksów FTSE Russell włączono 37 polskich firm, w tym również są firmy średniej wielkości. To będzie przyciągać zainteresowanie zagranicznych inwestorów również tą grupą spółek - dodał.