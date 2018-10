Premier Mateusz Morawiecki, który otworzył czwartkową sesję nowojorskiej giełdy, nie przyniósł szczęścia inwestorom z Wall Street. Notowania zakończyły się najmocniejszymi spadkami od dwóch miesięcy, a jak podaje Bloomberg za ich sprawą wartość majątku 500 najbogatszych świata obniżyła się jednego dnia o 63 miliardy dolarów.

Jak wynika z danych Bloomberg Billionaires Index w czwartek majątek najbogatszych spadł o 1,2 proc, czyli o 63 miliardy dolarów.

Najbardziej poszkodowani okazali się właściciele spółek, które handlują dobrami luksusowymi, gdyż rynek zaczął bać się osłabienia popytu w Chinach. Wśród liderów przeceny znalazły się ponadto spółki technologiczne.

Najbogatszy Europejczyk

Najwięcej, biorąc pod uwagę wartość majątku wyrażonego w akcjach, stracił najzamożniejszy Europejczyk - Bernard Arnault. Stan posiadania prezesa i głównego akcjonariusza największego na świecie dystrybutora towarów luksusowych LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), obniżył się aż o 3,5 miliarda dolarów.



Majątek Francois Pinaulta, który kontroluje Gucci, zmalał o 1,6 miliarda dolarów. Właściciele Channel, bracia Alain i Gerard Wertheimer, stracili w czwartek 775 milionów dolarów.

Szczęścia nie mieli także miliarderzy z czołówki listy Bloomberg Billionaires Index. Majątki Jeffa Bezosa - szefa Amazona, Mark Zuckerberga - szefa Facebooka, Billa Gatesa - szefa Microsoftu oraz twórców Google Larry'ego Page'a i Sergeya Brina spadły łącznie o 8,4 miliarda dolarów.



Spośród pierwszej dziesiątki najbogatszych na świecie wzbogacił się tylko Warren Buffett. Jego majtek wzrósł o 1,2 miliarda dolarów i wynosi obecnie 90 miliardów dolarów.

Spadki