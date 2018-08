Spółka MBF Group podpisała list intencyjny ze spółką Turbo Projekt, która jest właścicielem praw wizerunkowych piłkarza reprezentacji Polski Kamila Grosickiego. Obie strony chcą stworzyć plan między innymi wejścia na giełdę.

Zarząd warszawskiej spółki MBF Group, zajmującej się doradztwem biznesowym, poinformował, że zawarł dziś list intencyjny ze spółką Turbo Projekt w sprawie sprawie współpracy i rozwoju projektu biznesowego.

Firma Turbo Projekt jest nie tylko właścicielem praw wizerunkowych znanego piłkarza reprezentacji Polski Kamila Grosickiego, ale również może podejmować decyzje związane z produkcją, dystrybucją, reklamą oraz wprowadzaniem do obrotu napoju energetycznego o nazwie "TurboGrosik Energy Drink", który obecnie sprzedawany jest w ponad 2,8 tys. punktach.

Po co?

Jak podała MBF Group, intencją obu stron parafowanego listu jest opracowanie planów rozwoju Turbo Projektu lub spółki celowej, która może powstać na jej bazie. Wśród zadań obie strony wymieniają też zbudowanie portfolio szybko rotujących produktów, analizę możliwości inwestycji kapitałowych oraz co ciekawe przekształcenie podmiotu w spółkę akcyjną i analizę jej wejścia na giełdę.



"List stanowi wyraz intencji stron do podjęcia ścisłej współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań, w szczególności nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Szczegółowe zasady współpracy zostaną uregulowane w odrębnych umowach między stronami przy czym dodatkowe umowy mogą dotyczyć także innych, nie wymienionych wyżej, przedsięwzięć biznesowych i zarobkowych związanych z panem Kamilem Grosickim" - podano w komunikacie MBF Group.



Z komunikatu wynika, że rozmowy i negocjacje zakończone podpisaniem ostatecznej umowy lub odstąpieniem od niej zakończą się najpóźniej 30 września tego roku.

Kim jest Grosik?

Kamil Grosicki jest piłkarzem i zawodnikiem angielskiego klubu Hull City, który obecnie występuje w Championship, czyli drugiej klasie rozgrywek piłkarskich w Anglii i pełni funkcję bezpośredniego zaplecza Premier League, gdzie Hull City występował przed dwoma laty.



Piłkarz jest również reprezentantem Polski w piłce nożnej. Znany jest z rajdów na skrzydle boiska, dzięki czemu zyskał przydomek "Turbo Grosik".