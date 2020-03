Czwartek na Wall Street przyniósł znaczne spadki głównych indeksów, po silnych zwyżkach w środę. Na rynkach utrzymuje się wysoka zmienność z powodu rozprzestrzeniającego się w szybkim tempie koronawirusa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 3,58 proc. do 26.121,28 pkt. S&P 500 zniżkował o 3,39 proc. do 3.023,94 pkt. Nasdaq Composite spadł o 3,1 proc. do 8.738,59 pkt.

Inwestorzy obawiają się, że światowa gospodarka ucierpi z powodu epidemii koronawirusa.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) poinformowało w czwartek, że szerzenie się epidemii Covid-19 może narazić transport lotniczy w 2020 roku na straty sięgające nawet 113 mld dolarów i postawić go w bezprecedensowej sytuacji.

Akcje spółek lotniczych były w czwartek pod mocną presją. Silne, ponad 10 proc. spadki notowały akcje American Airlines i United Airlines.

Zniżkował też sektor bankowy. O ok. 5 proc. straciły JP Morgan i Bank of America.

Traciły również spółki sektora IT. Kurs Apple zniżkował ok. 3 proc., a akcje Microsoft straciły 2,5 proc.

Kurs Xerox spadł o 6 proc. Koncern Hewlett-Packard odrzucił kolejną ofertę producenta drukarek Xerox dotyczącą fuzji wartej 35 ok. mld dolarów.

S&P 500 - wykres roczny









Superwtorek

W środę główne indeksy Wall Street poszły w górę ok. 4 proc. Do kupowania akcji inwestorów zachęciły zwycięstwo Joe Bidena w większości stanów głosujących w prawyborach Demokratów w tak zwany Superwtorek i korzystne dane obrazujące stan amerykańskiej gospodarki.

- Optymizm wynikający z Superwtorku już wyparował, a my wróciliśmy do obaw dotyczących epidemii koronawirusa i jego wpływu na światową gospodarkę - powiedział po zakończeniu czwartkowych notowań w USA Mike Loewengart, dyrektor ds. strategii inwestycyjnej w E-Trade.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), do czwartku rano odnotowano ponad 3,2 tys. zgonów i ponad 95 tys. przypadków infekcji koronawirusem w około 80 krajach świata - w zdecydowanej większości w Chinach.

W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie według danych z czwartku wieczorem najnowszy bilans koronawirusa to 148 zmarłych, 3,3 tys. zarażonych od początku kryzysu i prawie 280 wyleczonych.