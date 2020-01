Odtwórz: Chiny wydłużają okres świąteczny, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa obserwujemy spadki na giełdach całego świata. Są jednak spółki, których notowania w ostatnim czasie rosły w szybkim tempie. Jedną z nich jest japońska Kawamoto, której akcje w ciągu tygodnia zdrożały prawie trzykrotnie.

Na całym świecie giełdy spadają. Strach przed rozprzestrzeniającym się w Chinach koronawirusem sprawia, że inwestorzy wybierają najbezpieczniejsze opcje - głównie obligacje i złoto.

W poniedziałek na warszawskim parkiecie główne indeksy silnie poszły w dół (WIG stracił 2,6 proc.), a WIG20 (-3,3 proc.) spadał ostatnio w takim tempie w sierpniu 2018 roku. Na Wall Street poniedziałek był najgorszym dniem od października 2019 roku.

Mocno taniały zwłaszcza akcje spółek energetycznych, przewoźników lotniczych, producentów dóbr luksusowych. Na wartości tracą głównie te firmy, które znaczną część produkcji i i usług kierują na rynki azjatyckie.

Duże wzrosty

Są jednak akcje spółek, które w tej trudnej sytuacji zaskakują spektakularnymi wzrostami. Inwestorzy starają się nie przepuścić żadnej okazji do zysku i wielu z nich w ostatnich próbuje ulokować swoje środki w akcjach spółek medycznych - producentów szczepionek i rozwiązań diagnostycznych.

W Azji znaczne wzrosty notują firmy produkujące maseczki oraz ubrania ochronne. Za jedną akcję Kawamoto Corporation, producenta masek, 20 stycznia płacono 691 jenów. Teraz trzeba wyłożyć już na nią ponad 2 tysiące jenów. W sam poniedziałek wartość papierów tej firmy podskoczyła o prawie 24 proc.





Podobnie jest z Monalisą - koreańskim producentem masek. W poniedziałek akcje tej spółki wzrosły o prawie 30 proc. Z kolei japoński producent ubrań ochronnych Azearth zwyżkował w całym poprzednim tygodniu o 53 proc.

Koronawirus

Niemcy są drugim, po Francji, krajem Europy, w którym pojawił się nowy koronawirus. W piątek, 24 stycznia Francja potwierdziła trzy przypadki zakażenia. Stan wszystkich pacjentów określa się jako dobry.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w Chinach do 106, a w samej prowincji Hubei do 100. Łączna liczba zakażonych osób na świecie wynosi 4520. Oznacza to, że w ciągu doby wzrosła o prawie dwa tysiące. Nie odnotowano żadnych zgonów poza Chinami.

Na świecie potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem w kilkunastu krajach poza Chinami: w Tajlandii - 14 przypadków, Tajwanie, Australii - 5, Singapurze, Malezji i Stanach Zjednoczonych - 4, Francji i Japonii - 3, Wietnamie i Korei Południowej - 2, Nepalu, Kanadzie, Sri Lance, Kambodży i Niemczech - 1.

Koronawirus dotarł do Niemiec - WIĘCEJ NA TVNMETEO.PL >>>