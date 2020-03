Odtwórz: Fabryki Toyoty zamknięte do odwołania

Złoty odrabia część strat do dolara, euro i franka. WIG 20 rośnie w ślad za indeksami azjatyckimi - otworzył się o 3,2 proc. wyżej w porównaniu z czwartkowym zamknięciem i kontynuuje wzrost.

Około godz. 10.25 na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych indeks WIG 20 rósł nawet o 4,02 proc., a WIG 30 o 3,89 proc. Podobnie zyskują także pozostałe indeksy GPW. Po godzinie 12 indeks rósł już o 2,74 proc.

WIG20 od 1 marca 2020

Waluty

Wcześniej optymizm widać było na rynkach azjatyckich. Co prawda w Japonii Nikkei spadł o 1 proc., ale hongkoński Hang Seng zyskał 4,6 proc., indeks w Singapurze wzrósł o 2 proc., a w Szanghaju - o 1,6 proc.

Drożeje także ropa brent - o ponad 6,1 proc., do 28,9 dol. za baryłkę, tanieje natomiast o 0,87 proc. złoto, za uncję którego płaci się 1471 dol. Po godzinie 12 ropa cena ropy brent wzrosła do 29,45 dol. za baryłkę. Cena złota natomiast odbiła do 1507 złotych za uncję.

Kurs ropy Brent Złoto - kurs od 2013 roku

Część strat odrabia także w piątek złoty. Po godzinie 12 euro wycenianie było na 4,20 zł, dolar na 4,23, a frank na 4,29 zł.

Notowania pary EUR/PLN Notowania pary CHF/PLN Notowania pary USD/PLN

Rynki wciąż niespokojne

Analitycy Pekao zwrócili uwagę w porannym komentarzu, że rynki wciąż pozostają niepokojone, pomimo zdecydowanych działań banków centralnych wspierających płynność. Dolar ogranicza zyski po kilkudniowym rajdzie, który wywindował kurs do najwyższych poziomów od ponad trzech lat względem koszyka głównych walut.



Zauważono, że złoty ciągle pozostaje pod presją na osłabienie w oczekiwaniu na jakiekolwiek sygnały z otoczenia zewnętrznego zapowiadające poprawę sytuacji. Podwyższona zmienność sprawia, iż przedział wahań pod koniec tygodnia jest wyjątkowo szeroki. Analitycy wskazali, że w razie spadków dolara na szerokim rynku nie można wykluczyć próby powrotu kursu złotego w stronę 4,50/EUR.