Podczas pierwszej w tym tygodniu sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych obserwujemy wyraźne spadki indeksów. Po godzinie 13.00 WIG 20 tracił ponad 8 procent. Taniał także złoty, za euro trzeba było płacić 4,40 zł, a za franka 4,17 zł. Po raz trzeci w ostatnich sześciu dniach na 15 minut zawieszono handel na Wall Street.

GPW otworzyła poniedziałkową sesje spadkami. Około godziny 9.15 główny indeks warszawskiego parkietu WIG20 tracił 4,7 procent. W kolejnych godzinach handlu spadki się pogłębiły. Po godzinie 13 indeks zniżkował o ponad 8 procent.

Spośród spółek notowanych na WIG20 najwięcej traciły na wartości akcje CCC - ponad 21 procent, oraz LPP - blisko 16 procent. W piątek rząd zdecydował o ograniczeniu działalności galerii handlowych.





Spadki obserwujemy także na europejskich parkietach. Niemiecki DAX tracił blisko 9 procent, francuski CAC40 ponad 10 procent, podobnie jak włoski FTSE MIB. Czerwień nie omija także Azji. Japoński indeks Nikkei zamknął poniedziałkowe notowania pod kreską - o około 2,5 procent.

O zniżek zaczęła się sesja na Wall Street. Indeks S&P 500 spadł o ponad 7 procent, co spowodowało automatyczne zawieszenie handlu na 15 minut. To trzecia taka sytuacja w ciągu ostatnich sześciu dni. Po wznowieniu handlu indeks zniżkował o ponad 9 procent. Podobnie jak indeksy Dow Jones Industrial oraz Nasdaq.

Notowania złotego

Taniał także złoty. Za euro po godzinie 13 trzeba było płacić 4,40 zł. Ostatni raz ponad 4,40 zł trzeba było zapłacić na początku lipca 2018 roku.

Notowania pary EUR/PLN

Frank kosztował 4,17 zł. To poziom niewidziany na parze CHF/PLN od początku grudnia 2016 roku.

Notowania pary CHF/PLN

Tracił za to dolar amerykański. Za tę walutę trzeba było zapłacić 3,93 zł.

Notowania pary USD/PLN

Amerykański Fed, po raz kolejny w krótkim czasie, obniżył stopy procentowe, by wesprzeć gospodarkę zagrożoną konsekwencjami epidemii koronawirusa.

Koronawirus a kredyt. Banki umożliwią zawieszenie spłaty rat, jest decyzja - Banki chcą i powinny podjąć pilne działania - podkreślił w poniedziałek na kon... zobacz więcej » Rezerwa, która obniżyła niespełna dwa tygodnie wcześniej stopy procentowe, poinformowała w niedzielę, że obniża stopy funduszy federalnych do 0-0,25 procent i rozluźnia normy dotyczące rezerw bankowych, by zwiększyć podaż kredytów. Bank centralny USA wdroży też program skupu aktywów o wartości 700 miliardów dolarów.

"Skrajne nastroje"

Przemysław Kwiecień z XTB poinformował, że "na rynkach finansowych nadal panują skrajne nastroje, przy czym oczywiście dominują te bardzo negatywne". "Niewiele jak na razie dała kolejna nadzwyczajna decyzja Fed. Złoty nieco traci, ale nadal można mieć wrażenie, że największe ryzyko dopiero przed nami" - zaznaczył.

Analitycy Domu Maklerskiego BDM w porannym poniedziałkowym komentarzu przypomnieli, że mamy za sobą najgorszy w historii tydzień na GPW, podczas którego WIG20 stracił 22,6 procent, co od początku roku daje stopę zwrotu w wysokości minus 36,5 procent.



"Niestety mimo że hossa ostatnich lat ominęła Warszawę, to obecnie należymy do najsłabszych rynków na świecie" - oceniono. Na GPW najmniej w ubiegłym tygodniu straciły spółki informatyczne, spożywcze (minus 10 proc.) czy budowlane (minus 15 proc.). Największe straty dotyczą spółek odzieżowych, gdzie strata sięgnęła 33 procent.