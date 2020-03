Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się potężnymi wzrostami, ponieważ rosną szanse na szybkie porozumienie w Kongresie w sprawie pakietu pomocowego dla amerykańskiej gospodarki. Indeks Dow Jones zyskał ponad 11 procent, co jest najmocniejszym jednodniowym wzrostem tego indeksu od 1933 roku.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zyskał 2113 pkt, czyli 11,37 proc. i wyniósł 20.704,91 pkt.



S&P 500 zyskał 210 pkt, czyli 9,38 proc. i wyniósł 2.447,33 pkt.



Nasdaq Comp. poszedł w górę 557 punktów, czyli 8,12 proc., do 7.417,86 pkt.

We wtorek najmocniejszą branżą na Wall Street były spółki paliwowe, zyskały bowiem ponad 12 proc. Po więcej niż 10 proc. rosły indeksy branż przemysłowej i finansowej.



Ze spółek ponad 18 proc. zyskał koncern Chevron. Po ponad 14 proc. rosły akcje m.in. American Express, Boeinga i American Airlines.



- Na te chwilę nie chciałbym wróżyć, w którą stronę będą zmierzać indeksy. Chcę mieć pewność, że poziom infekcji osiągnął szczyt w największych gospodarkach świata, zanim ocenię, że osiągnęliśmy najniższe poziomy na giełdach - powiedział Mike Bell, strateg ds. rynku globalnego w JPMorgan Asset Management.

W oczekiwaniu na porozumienie

Spikerka Izby Reprezentantów Kongresu USA Nancy Pelosi powiedziała we wtorek, że jest optymistką, jeśli chodzi o możliwość zawarcia porozumienia między Demokratami a Republikanami. Dodała, że porozumienie może zostać zawarte w ciągu kilku godzin.



Pelosi przekazała też, że Senat wstępnie zgodził się na postulat Demokratów ws. stworzenia niezależnego generalnego inspektora oraz powołania pięcioosobowego panelu w Kongresie w celu nadzorowania wydatkowania środków, które z budżetu zostałyby przekazane firmom.



- Jakiekolwiek pozytywne oznaki płynące z Waszyngtonu stwarzają podstawy do pozytywnego sentymentu na rynkach - powiedział Peter Essele, dyrektor ds. zarządzania portfelem w Commonwealth Financial Network.



Senat USA w poniedziałek ponownie odrzucił propozycję pakietu stymulującego na czas epidemii koronawirusa. Demokraci żądają zapewnienia w nim większej ochrony dla pracowników; Republikanie apelują, by nie tracić czasu i szybko uspokoić chwiejne rynki.



Nerwowe i intensywne negocjacje w Kongresie trwają już od czterech dni. Szacowana na co najmniej ok. 1,6 bln dolarów i przewidująca jednorazową wypłatę dla Amerykanów w wysokości 1250 dolarów propozycja Republikanów została w poniedziałek ponownie zablokowana w Senacie przez Demokratów. W niedzielnym głosowaniu również opowiedziano się przeciw jej dalszemu procedowaniu. Do niezbędnych 60 głosów zabrakło 11.



Sekretarz skarbu Steven Mnuchin i lider Demokratycznej Partii Senatu Chuck Schumer spędzili większość poniedziałku na negocjacjach za zamkniętymi drzwiami w sprawie propozycji Senatu. Schumer powiedział w poniedziałek wieczorem, że oczekuje, iż we wtorek obie strony dojdą do porozumienia.



Pelosi przedstawiła w poniedziałek pakiet stymulacyjny autorstwa Partii Demokratycznej o wartości 2,5 biliona dolarów.



Liderzy państw G7 zrobią wszystko, co konieczne, aby przywrócić zaufanie i wzrost gospodarczy, a także chronić miejsca pracy, firmy i odporność systemu finansowego - stwierdzili przedstawiciele G7 w wspólnym oświadczeniu wydanym po wtorkowej telekonferencji.



Wideokonferencja była prowadzona przez sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina. Brali w niej udział jego odpowiednicy z państw G7, a także prezesi banków centralnych.

Zakupy FED

Rezerwa Federalna USA poinformowała w poniedziałek, że uruchomi zakup nieograniczonej liczby obligacji w celu utrzymania niskich kosztów finansowania zewnętrznego i ustanowi programy zapewniające przepływy kredytowe do korporacji, a także do władz stanowych i lokalnych.



Fed zamierza dokonać zakupu obligacji rządowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS) "w kwotach potrzebnych do zapewnienia płynnego funkcjonowania rynku i skutecznego przekazywania polityki pieniężnej do szerszych warunków finansowych i gospodarki", a także zakupi komercyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.



- Fed zasadniczo wypisał czek in blanco, mówiąc że zrobimy wszystko, co potrzeba. Uważam, że byłoby to bardzo pozytywne - powiedział Randy Frederick, wiceprezes ds. handlu i instrumentów pochodnych w Charles Schwab.



Prezydent Donald Trump powiedział, że przekazał prezesowi Fedu Jerome'owi Powellowi podziękowania za stanowczą reakcję na kryzys wywołany pandemią koronawirusa.



Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow powiedział we wtorek, że administracja Białego Domu rozważa możliwość wznowienia pod koniec tygodnia działalności gospodarczej w niektórych regionach, w których sytuacja jest uznawana za bezpieczną.



- Chcemy mieć jak największą pewność, że nasze firmy przetrwają - powiedział Kudlow w wypowiedzi dla Fox Business.

Trump optymistą

W poniedziałek Trump powiedział, że jest przekonany, że kryzys związany z pandemią koronawirusa niebawem się zakończy. - Wkrótce Ameryka ponownie będzie otwarta na biznes - podkreślił. - Nie pozwolimy koronawirusowi wyrządzić trwałych szkód amerykańskiej gospodarce - dodał.



Ekonomiści pod kierunkiem Martina Eichenbauma z Northwestern University poinformowali, że utrzymanie środków kwarantanny dla całego kraju przed spadkiem liczby nowych przypadków zakażenia może ograniczyć infekcje i zapobiec śmierci nawet 600 tys. osób w USA.



Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 39,1 pkt. wobec 49,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. To najniższy odczyt wskaźnika w historii. Oczekiwano 42 pkt.



Trochę lepiej sytuacja wygląda w przemyśle - indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, wyniósł w marcu 49,2 pkt. wobec 50,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 43,5 pkt.



- Wybuch pandemii koronawirusa stanowi poważny szok zewnętrzny dla perspektywy makro na świecie, podobnie jak klęska żywiołowa na dużą skalę - stwierdzili analitycy z BlackRock Investment Institute.