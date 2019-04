Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Amerykańscy inwestorzy pozostają w dobrych nastrojach. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się rekordami indeksów S&P 500 i Nasdaq. Historyczne wyniki są efektem zwyżek gigantów - m.in. Twittera, Hasbro czy Coca-Coli.

Wszystkie nowojorskie indeksy zwyżkowały we wtorek. Dow Jones Industrial na zamknięciu były wyższy o 0,55 proc. i osiągnął 26 656,39 pkt., z kolei S&P 500 podskoczył o 0,88 proc. do poziomu 2 933,68 pkt., a Nasdaq Comp. - o 1,32 proc. do 8 120,82 pkt.

Po tak udanej sesji nie można się dziwić, że inwestorzy są w dobrych nastrojach. Zwłaszcza, że wiele dużych spółek przedstawiło solidne wyniki kwartalne













Kurs Twittera rósł o niemal 20 proc., po tym jak przychody spółki w pierwszym kwartale oraz kluczowy wskaźnik użytkowników (liczba dziennych użytkowników z ekspozycją na reklamy - MDAU) przebiły konsensus.

Porównywalny zysk na akcję Coca-Coli w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł 0,48 dolara. Rynek spodziewał się dwóch centów mniej. Spółka potwierdziła prognozy na 2019 r. - dodała przy tym, że jest "pewna" ich osiągnięcia. Walory firmy zwyżkowały o ok. 1,5 proc.

Koncern zbrojeniowy Lockheed Martin (+6,5 proc.) zaraportował 5,99 dolarów zysku na akcję za pierwszy kwartał, choć rynek spodziewał się półtora dolara mniej.

Kurs producenta zabawek Hasbro zyskiwał aż 15 proc. To również efekt doskonałych wieści podanych w raporcie kwartalnym. Firma wypracowała w pierwszych trzech miesiącach tego roku 21 centów zysku na akcję, przy oczekiwanej przez rynek stracie 11 centów.

Zysk na akcję z działalności podstawowej Procter&Gamble - największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych - w trzecim kwartale roku podatkowego 2019 wyniósł 1,06 dolara na akcję, oczekiwano trzech centów mniej. Spółka podwyższyła prognozę wzrostu sprzedaży do 1 proc. - wcześniej zakładano jednoprocentową stratę.

Przewidywania rynku

Według szefa strategów rynku akcji Credit Suisse Jonathana Goluba, rynek spodziewa się, że spółki z S&P 500 wykażą przeciętny spadek EPS (zysku na akcję) w pierwszym kwartale o 1,8 proc. rdr., a zyski spadną o 4 proc. rdr.

Spośród ponad 140 spółek z S&P 500, której do tej pory podały wyniki, ok. 78 proc. przebiło oczekiwania rynku.