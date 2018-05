Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Indeks dwudziestu największych spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spadł na zamknięciu w piątek o ponad 2 procent. Pozostałe główne indeksy również znalazły się na minusach. Sesję pod kreską zakończyło aż 19 akcji dużych spółek, a spadkom przewodził mBank.

WIG 20 spadł na zamknięciu o 2,56 procent do 2.233,35 pkt. To poziom nie widziany od początku kwietnia.

WIG zniżkował o 1,97 procent do 58.883,65 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 1,09 procent do 4.561,85 pkt.

Obroty akcjami na GPW wyniosły w piątek 715 mln zł, z czego 594 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był PKN Orlen (89 mln zł). Kurs spółki zniżkował za zamknięciu o 4,0 procent.

Przewaga czerwieni

Wśród blue chipów, czyli dużych spółek cieszących się zaufaniem inwestorów, najmocniej w dół poszły notowania mBanku, o 4,8 procent.



Ponad 3-procentową zniżkę zanotowały: BZ WBK, CCC, PGE, PKO BP oraz KGHM. Na plusie sesję zakończył jedynie CD Projekt (0,08 procent).