Tydzień zaczął się fatalnie dla inwestorów z warszawskiej giełdy. Indeksy już na otwarciu traciły po kilka procent. Mocno osłabia się też złoty. Poniedziałek na rynkach w relacji tvn24bis.pl.

12.01. "Jesteśmy świadkami rzezi"

- Co zrobić w taki dzień? Jesteśmy świadkami rzezi i przywrócenie porządku będzie wymagało sporej reakcji ze strony decydentów - tak sytuację na rynkach opisuje dla magazynu "Markets Insider" Craig Erlam, analityk finansowy z OANDA Europe.

Natomiast Nigel Green z deVere Group stwierdził, że "globalna recesja w tym roku wydaje się nieunikniona".

- Zapamiętamy ten dzień jak Czarny Poniedziałek . Jeśli wczoraj myślałeś, że nie może być gorzej, to przemyśl to jeszcze raz. Krew leje się na ulicach, to całkowita rzeź - powiedział Neil Wilson, analityk Markets.com.

11.23. NBP: koronawirus może uderzyć w polską gospodarkę

Trwające spowolnienie handlu światowego, pogorszenie się nastrojów ekonomicznych, a także ostrzejszy przebieg epidemii koronawirusa przełożyłyby się na obniżenie prognozowanego wzrostu gospodarczego w Polsce - twierdzi Narodowy Bank Polski.

10.59. Giełdy w Europie na czerwono

W poniedziałek niemiecki DAX tracił 5,8 proc., francuski CAC 40 był prawie 6,3 proc. na minusie, włoski FTSE MIB był ponad 9 proc. niżej. Brytyjski FTSE 100 tracił około 6,5 proc.

10.47. Indeks strachu najwyższy od 2011 roku

Indeks zmienności VIX, nazywany też indeksem strachu, jest traktowany jako najlepszy instrument oceny nastrojów na Wall Street. Najprościej rzecz ujmując, im VIX jest wyższy, tym wyższy jest poziom obaw inwestorów. Obecnie indeks strachu przekroczył granicę 40 punktów - tak wysoko ostatni raz był w 2011 roku.

VIX najwyższy poziom osiągnął podczas kryzysu w 2008 roku, gdy przekroczył 80 punktów proc.

10.30. "Tąpnięcie na rynkach"

"Początek nowego tygodnia przynosi ponowne tąpnięcie na rynkach. Ropa naftowa traci ok. 30 proc. po tym jak OPEC nie zdołał uzgodnić z Rosją redukcji wydobycia ropy ze względu na spadek popytu związany z epidemią koronawirusa" - pisze w komentarzu ekspert DM BOŚ Konrad Ryczko.

10:19. "Totalny pesymizm"

Na giełdach w Europie indeksy zniżkują po ponad 6-8 proc., a na giełdzie w Mediolanie o ponad 10 proc. - Dzisiaj po prostu nie wiesz, co się dalej stanie. Bardzo trudno jest teraz coś wyceniać - mówi Sarah Hunter, główny ekonomista BIS Oxford Economics. Przeszliśmy ze stanu euforii w stan totalnego pesymizmu - ocenia z kolei Kevin Caron, zarządzający portfelem w Washington Crossing.

10.13. "Strach na rynkach"

- Na rynkach wzrosła niepewność. Można interpretować tą sytuację jako konsekwencję koronawirusa. Została ona również wzmocniona przez niespodziewaną obniżkę stóp procentowych Fed o 50 pb. Widać, że strach na rynkach wchodzi na wyższy poziom. W tej chwili bardziej liczy się płynność i szukanie bezpiecznych przystani niż stopy zwrotu - stąd bardzo mocne zmiany cen instrumentów - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

10.01. Złoty mocno traci

Co prawda dolar się osłabia, ale frank, euro i funt drożeją w stosunku do złotego. W poniedziałek frank szwajcarski podniósł się o ok. 0,8 proc. do prawie 4,09 zł (ok. godziny 10.00). Tymczasem euro i funt drożeją o prawie pół procenta. Euro kosztuje ok. 4,32 zł, a funt - 4,98 zł. Jak wspomnieliśmy wyżej, dolar na początku tygodnia spada i kosztuje 3,79 zł.

Kurs złotego wobec franka w tym roku

Kurs złotego wobec euro w tym roku

09.51. Obniżka prognoz wzrostu PKB Polski

Analitycy mBanku przewidują, że drastycznie tną prognozy wzrostu PKB Polski w 2020 roku - z 2,8 proc. do 1,6 proc. "COVID-19 + recesja w strefie euro + recesja w USA to o jeden szok za daleko dla polskiej gospodarki" - napisali eksperci. Dodali również, że "spadnie inflacja" do 3,2 proc.

COVID-19 + recesja w strefie euro + recesja w USA to o jeden szok za daleko dla polskiej gospodarki. Rewidujemy prognozy wzrostu PKB w dół na 2020 rok do 1,6% (z 2,8%). Wraz ze wzrostem spadnie inflacja. Nasz obecny szacunek to 3,2%.



09.41. Indeksy w Warszawie spadają

Główny warszawski indeks rozpoczął tydzień od spadku o ponad 6 proc. Obniżkę notowań napędzają największe spółki na GPW - WIG20 traci ponad 6 proc. Notowania WIG wynosiły koło godziny 9.40 nieco ponad 46 tys. punktów, a poniedziałkowy spadek przekroczy 3 tys. Z kolei WIG20 doszedł do poziomu około 1650 punktów - oznacza to spadek o ponad sto punktów.







09.15. Potężne spadki cen ropy



Ropa naftowa pikuje. Cena Brent spadła o 13,29 dolara, czyli o aż 29 proc., i w pewnym momencie wynosiła 31,98 dolara za baryłkę. Cena West Texas Intermediate obniżyła się o 31 proc. do 28,29 dolara.

Kurs ropy Brent Kurs ropy WTI



09.11. - Straty w branży turystycznej

Na utratę wpływów sięgających 50 miliardów dolarów może narazić światową turystykę epidemia koronawirusa - wynika z szacunków Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO).

09.07. Koronawirus w Polsce



W Polsce potwierdzono w niedzielę wieczorem 11 przypadków zakażenia koronawirusem, o kolejnych 4 poinformowały w poniedziałek szpitale.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.



09.03. Rośnie liczba zakażonych koronawirusem

Łącznie chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa potwierdzono u ponad 106 tysięcy osób, w około 90 krajach.

