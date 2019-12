Foto: Prezes Asseco Poland zwrócił się do akcjonariuszy z prośbą o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu

Foto: Sylwia Dabrowa/Polska Press/East News Foto: Prezes Asseco Poland zwrócił się do akcjonariuszy z prośbą o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu

Cyfrowy Polsat chce kupić do 21,95 procent akcji Asseco Poland, po 65 złotych za akcję - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie. Spółki nie planują połączenia i będą działały autonomicznie, ale ich potencjał ma umożliwić stworzenie oferty usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

Cyfrowy Polsat ogłosił w środę wieczorem zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 18 221 000 akcji Asseco Poland, stanowiących do 21,95 proc. akcji tej spółki, po 65 zł za akcję. Na zamknięciu środowej sesji za jedną akcję Asseco Poland płacono 60 zł. Obecnie Cyfrowy Polsat posiada pakiet 1,05 proc. akcji Asseco Poland.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 19 grudnia, a zakończenie 23 grudnia 2019 roku. Podmiotem pośredniczącym w realizacji zaproszenia będzie Trigon Dom Maklerski.

Cyfrowy Polsat postanowił również o kontynuacji negocjacji z Asseco Poland dotyczących rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy pomiędzy Cyfrowym Polsatem i spółkami z jego grupy kapitałowej a spółką Asseco w scenariuszu nabycia znaczącego pakietu akcji Asseco Poland.

Prośba prezesa Asseco

Adam Góral, jeden z głównych akcjonariuszy i prezes Asseco Poland, w liście do akcjonariuszy zwrócił się do nich z prośbą o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą zakupu akcji Asseco Poland.

"Ostatnie dni bieżącego roku okazały się bardzo emocjonujące. Zarząd Cyfrowego Polsatu zwrócił się do nas z propozycją rozpoczęcia rozmów w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie budowy i obsługi przez Asseco Poland systemów informatycznych dla poszczególnych firm tworzących Grupę. Asseco Poland dysponuje zarówno produktami, jak i potencjałem merytorycznym, który mógłby doprowadzić Grupę Cyfrowego Polsatu do najlepszych rozwiązań w sferze IT, dlatego propozycję tę przyjęliśmy z wielką satysfakcją" - napisał Adam Góral w liście opublikowanym na stronie internetowej Asseco Poland.

Porozumienie z Huawei

W innym, wcześniejszym komunikacie Cyfrowy Polsat poinformował, że Polkomtel (spółka zależna Cyfrowego Polsatu) podpisał porozumienie z Huawei Polska o zakończeniu współpracy, w którym zobowiązał się do zapłaty ok. 30 mln zł na rzecz Huawei.

Umowa między spółkami z 23 czerwca 2016 r. dotyczyła wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju.

"Na podstawie porozumienia Polkomtel i Huawei ustalą zasady rozliczenia wzajemnych świadczeń spełnionych dotychczas w ramach umowy, w szczególności Polkomtel zobowiąże się do zapłaty kwoty w wysokości ok. 30 mln zł na rzecz Huawei tytułem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy za prace zamówione i zaakceptowane przez Polkomtel oraz prace wykonane, ale niezaakceptowane przez Polkomtel" - napisano w komunikacie.

Jednocześnie na podstawie tego porozumienia Polkomtel i Huawei zrzekli się wzajemnych roszczeń dotyczących realizacji umowy.

W listopadzie, jak informowała rzeczniczka prasowa Asseco Poland Ewa Kryj-Satalecka, Asseco odstąpiło od umowy podwykonawczej z Huawei Polska, realizowanej w ramach kontraktu na wdrożenie systemu BES w grupie Cyfrowego Polsatu.

"Umowa Asseco z Huawei zakończyła się w wyniku naszego odstąpienia od umowy w listopadzie. Było ono spowodowane jej rażącym naruszaniem przez Huawei od drugiej połowy lipca tego roku. Umowa Asseco z Huawei zakończyła się jeszcze przed zerwaniem umowy przez Polkomtel" - napisała Kryj-Satalecka.

"Asseco było jednym z podwykonawców Huawei i było odpowiedzialne jedynie za dostosowanie istniejących systemów do nowego rozwiązania oraz przygotowanie danych klientów do migracji. Otrzymaliśmy już znakomitą większość należnego nam wynagrodzenia od Huawei i czekamy na opłacenie pozostałych faktur, które wystawiliśmy" - dodała.