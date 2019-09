Kurs bitcoina mocno spadł podczas wtorkowych notowań. Wartość najbardziej znanej kryptowaluty na świecie jest najniższa od czerwca.

We wtorek cena bitcoina gwałtownie spadła o około 15 proc. - z 9700 do 8200 dolarów.

W kolejnych godzinach handlu spadki nieco wyhamowały, a w środę około 9.00 polskiego czasu za jednego bitcoina trzeba było płacić około 8400 dolarów (33 tys. zł).

Analitycy nie są zgodni, co do przyczyn tak dużego i niespodziewanego spadku. Prezes BKCM Brian Kelly powiedział w rozmowie z CNBC, że jedną z przyczyn było przebicie przez bitcoina poziomu "silnego wsparcia" na poziomie 9 tys. dolarów, co sprawiło, że ruszyła "fala wyprzedaży".

Eksperci uważają jednak, że pod względem fundamentalnym bitcoin prezentuje się solidnie i w najbliższym czasie może "odbić w kierunku 10 tysięcy dolarów".









Inne kryptowaluty też zaliczyły gwałtowne spadki we wtorek - ethereum i litecoin straciły na wartości o około jedną piątą.

Rekord Bitcoina

Kurs bitcoina cechuje bardzo duża zmienność. W grudniu 2017 roku za bitcoina płacono rekordowe niemal 20 tys. dolarów. Później jednak kryptowaluta zaczęła tracić na wartości, na początku drastycznie, by pod koniec 2018 roku cena za token spadła do nieco ponad 3 tys. dol. Od połowy grudnia kurs kryptowaluty piął się w górę, a pod koniec czerwca 2019 roku przekroczył granicę 12 tys. dol.

Bitcoin obecnie stanowi ponad połowę rynku. Kryptowaluty, takie jak bitcoin czy ethereum, to cyfrowe pieniądze stworzone na bazie algorytmu. Cyfrowe waluty funkcjonują poza tradycyjnymi systemami bankowymi i rządowymi.