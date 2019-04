Mark Zuckerberg pochwalił się internautom swoim najnowszym wynalazkiem. Założyciel Facebooka zbudował dla swojej żony drewniane "pudełko snu", które ma pomagać jej w spokojnym przespaniu nocy.

Drewniany, podświetlany sześcian - tak w skrócie można opisać to, co stworzył Zuckerberg, a nazwał "pudełkiem snu". Urządzeniem pochwalił się na Instagramie. Powstało, by budząca się w nocy żona Priscilla, nie musiała patrzeć na zegarek, by wiedzieć, kiedy musi wstać do dzieci

Pomiędzy godzinami 6 a 7 rano pudełko zaczyna delikatnie świecić i w ten sposób daje znać, że nastała pora pobudki najmłodszych członków rodziny Zuckerbergów. Jeśli żona obudziłaby się w nocy, to brak światła byłby dla niej jasnym sygnałem, że może spokojnie wrócić do snu - bez martwienia się o to, która jest godzina i konieczności sprawdzania zegarka.

"Jestem inżynierem, więc zbudowanie urządzenia, które pomoże mojej partnerce lepiej spać i jest według mniej jednym z najlepszych sposobów na wyrażenie mojej miłości i wdzięczności" - napisał wynalazca.

Zuckerberg podkreśla, że na razie "pudełko snu" się sprawdza i zachęcił innych biznesmenów, by pomyśleli nad budową większej liczby takich urządzeń dla potrzebujących matek i ojców. Konstrukcja wynalazku nie wydaje się zbyt skomplikowana, więc na pewno znajdą się osoby, które z chęcią wykorzystają pomysł Amerykanina.

Mark Zuckerberg i Priscilla Chan mają dwie córki - 3,5-letnią Maximę i 1,5-roczną August.