Terapeuta robotów, haker zdrowia, projektant wrażeń mieszanej rzeczywistości czy konsultant do spraw zwinnej pracy - powstanie takich zawodów przyszłości przewidują autorzy raportu Infuture Hatalska Foresight Institute.

Raport prognozuje, że do 2030 roku 47 procent istniejących obecnie zawodów może zniknąć. Ustąpią one miejsca nowym profesjom, kształtowanym przez 32 czynniki zmian.



Opracowanie odpowiada między innymi na pytania, kim będzie pracownik przyszłości, w jakim środowisku przyjdzie mu funkcjonować i jakie kompetencje będą wtedy pożądane na rynku pracy.



Po przeanalizowaniu wszystkich czynników zmian, zidentyfikowano 5 potencjalnych scenariuszy przyszłości - "Praca dla robotów", "Hollywoodzki model pracy", "Pod kontrolą", "Społeczni pracownicy dla planety" oraz "Wieczni pracownicy". Każdy z nich obejmuje także propozycje nowych zawodów, mogące się pojawić w najbliższych latach. Elementem wspólnym są nowe kompetencje, których potrzebują pracownicy przyszłości.

Umiejętności cyfrowe

Zdolność aktywnego uczenia się, kreatywność, abstrakcyjne myślenie oraz umiejętność dzielenia się wiedzą – to kompetencje, którymi powinien wykazywać się pracownik przyszłości.



Połączenie umiejętności cyfrowych z kompetencjami miękkimi to cenny kapitał pracowników przyszłości, który będzie miał kluczowe znaczenie przy zwiększającym się tempie innowacji i postępującej automatyzacji - wskazują autorzy raportu. Większość obowiązków wykonywanych obecnie przez ludzi może w przyszłości zostać zastąpiona pracą robotów lub sztucznej inteligencji (AI) - aż 60 procent badanych uważa ten scenariusz za bardzo prawdopodobny.



Oprócz wiedzy i umiejętności pracownik przyszłości potrzebuje urządzenia z dostępem do internetu. Już co czwarty przedstawiciel pokolenia Millenialsów (23-34 lata) wykonuje swoją pracę zdalnie z dowolnego, wybranego miejsca. Jedna czwarta z nich deklaruje, że chętnie pracowałoby w ten sposób, gdyby miało taką możliwość. Dla młodszego pokolenia pracowników przyszłości bardziej liczy się to, czy praca, którą wykonują pozwala im uwolnić kreatywność (26 procent) niż wysokość zarobków (19 procent). Pracownicy powyżej 35 roku życia cenią sobie natomiast brak stresu (30 procent) i elastyczność godzin pracy (31 procent).

