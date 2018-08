Apple stał się pierwszą amerykańską spółką, której wartość na giełdzie przekroczyła bilion dolarów.

Jak zauważa AFP, przekroczenie symbolicznej bariery biliona dolarów nastąpiło w momencie, gdy w czwartek akcje zyskały 2,8 procent, osiągając cenę 207,05 dolara.



W ocenie analityków indeksów giełdowych nawet jeśli technicznie nie jest to znaczący krok, dla brokerów i inwestorów z Wall Street ma on wymiar symboliczny.



Apple wyprzedzone. Chiński producent na drugim miejscu podium Według danych firm analitycznych IDC, Canalys i Strategy Analytics, Huawei w dru... zobacz więcej » "Apple zaszedł tam, gdzie wcześniej nie było żadnej firmy" - ocenił starszy analityk z S&P Dow Jones Indices Howard Silverblatt, dodając, że wartość biliona dolarów ma głównie wymiar psychologiczny i wysyła na rynek informacje o wzroście i znaczeniu firmy.

Apple nie jest jednak pierwszą na świecie firmą, której kapitalizacja przekroczyła bilion dolarów. W 2007 roku w momencie debiutu giełdowego barierę biliona dolarów przekroczyła na krótko chińska spółka gazowa i naftowa PetroChina, której wartość jednak później szybko spadła.

Premiery nowych urządzeń

Miniony kwartał zakończył się dla Apple'a wzrostem wartości akcji o 28 procent rok do roku. Miniony kwartał był siódmym z rzędu, kiedy firma mogła pochwalić się dynamicznym wzrostem przychodów. Wyniósł on 17 procent i przekroczył oczekiwania analityków. Zyski wzrosły o 32 procent do wartości 11,5 miliarda dolarów w ostatnim kwartale, co również wykracza poza prognozowane wcześniej wartości.





Według analityków wzrost sprzedaży urządzeń amerykańskiej spółki jest możliwy ze względu na zapowiedziane na jesień tego roku premiery nowych modeli. Mają one kosztować od 699 dolarów do 1099 dolarów - spekuluje firma analityczna UBS, według której utrzymanie wysokiego poziomu cen telefonów pozwoli koncernowi umocnić trend wzrostu przychodów z ich sprzedaży.

Eksperci oceniają, że cena 999 dolarów za podstawowy model iPhone'a X pomogła Apple zwiększyć od czasu premiery tego modelu średnią cenę, jaką klienci płacą za telefon tej marki, o niemal 20 procent do poziomu 724 dolarów.