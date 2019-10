Bezzałogowy wahadłowiec X-37B wylądował na Ziemi po spędzeniu 780 dni na orbicie. To była najdłuższa podróż w historii misji z użyciem tego statku kosmicznego.

Wahadłowiec X-37B wylądował w niedzielę nad ranem w Centrum Kosmicznym imienia Johna F. Kennedy’ego na Florydzie.

W ciągu ostatniej dekady wojsko amerykańskie pięć razy wystrzeliło na orbitę bezzałogowy statek X-37B. Podczas każdej z kolejnych misji bity jest rekord dotyczący liczby dni spędzonych na orbicie.

Za pierwszym razem wahadłowiec był w kosmosie 224 dni, podczas drugiego lotu - 469, trzeciego - 675, a w przypadku przedostatniego lotu było to 718 dni.

Łącznie statek spędził na orbicie 2865 dni.

The X-37B Orbital Test Vehicle breaks record with 780 days in orbit after landing at @NASAKennedy's Shuttle Landing Facility at 3:51 a.m.



Learn more about its record breaking mission here: https://t.co/q3zs27xc9q pic.twitter.com/TaKWZuDClq — U.S. Air Force (@usairforce) 27 października 2019

Tajemnicza misja

Siły Powietrze Stanów Zjednoczonych podały jedynie, że wahadłowiec został wysłany na orbitę w celu przeprowadzenia specjalnych badań dla Air Force Research Laboratory (AFRL), czyli jednostki opracowującej technologie dla sektora lotniczego, kosmicznego i cyberprzestrzeni.

W niedzielę maszyna została sprowadzona na Ziemię, aby sprawdzić rezultaty badań.

- Nasz zespół przygotował się do tego wydarzenia. Jestem niezmiennie dumny z tego, że ciężka praca i poświęcenie doprowadziły do dzisiejszego bezpiecznego i udanego lądowania – stwierdził generał Doug Schiess.

Amerykańskie wojsko pilnie strzeże tajemnic dotyczących misji X-37B. Mnożą się więc spekulacje dotyczące faktycznego zastosowania wahadłowców.

W 2020 roku planowane jest przeprowadzenie szóstej misji z udziałem wahadłowca X-37B.