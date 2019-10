W Watykanie zaprezentowano cyfrowy różaniec. Jest on połączony ze specjalną aplikacją do modlitwy w intencji pokoju. "To dowód na to, że nowoczesne technologie mogą być wsparciem dla modlitwy" - podkreślono.

Bransoletka z dziesięcioma paciorkami z hematytu i agatu czarnego, a także z krzyżykiem zawierającym elektroniczną pamięć przeznaczona jest przede wszystkim do młodzieży, ponieważ umożliwia odmawianie różańca przy wykorzystaniu najnowszych technologii.



Jego twórcy chcą zachęcić młodych ludzi do różańca.

Kilka opcji