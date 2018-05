W pierwszym kwartale 2018 roku Facebook usunął 583 miliony fałszywych kont, co stanowi ponad jedną czwartą ogółu wszystkich 2,2 miliarda użytkowników serwisu, którzy w ciągu każdego miesiąca logują się na platformie - podał serwis Cnet.

Wicedyrektor do spraw zarządzania produktem w Facebooku Guy Rosen napisał na swoim blogu, że większość spośród zablokowanych fałszywych kont została wykryta w ciągu kilku minut od rejestracji.

Według danych Facebooka, od 1 stycznia do 31 marca dziennie próbowano rejestrować około 6,5 miliona fałszywych kont na platformie. Obecnie Facebook dysponuje bazą 2,2 miliarda regularnych użytkowników, którzy w każdym miesiącu logują się do serwisu. Serwis Cnet zwraca uwagę, że gdyby aktywność fałszywych kont nie została wychwycona, populacja serwisu znacznie zwiększyłaby się w bardzo krótkim czasie.

Facebook zawiesił około 200 aplikacji. Są podejrzane o naruszanie prywatności Facebook zawiesił około 200 aplikacji działających na platformie, w stosunku do... zobacz więcej » "The New York Times" poinformował, że w pierwszych trzech miesiącach roku usunął także ponad 885 milionów postów, z których większość stanowiła spam, bądź zawierała nagość, mowę nienawiści czy przemoc.

Walka z fałszywymi kontami

Fałszywe konta to problem również innych platform społecznościowych, takich jak Twitter czy YouTube. Kwietniowy raport instytutu Pew Research Center podaje, że niemal dwie trzecie linków zamieszczanych na Twitterze pochodzi z kont, które są botami, a zeszłoroczne badania naukowców z Oksfordu wskazują, że aktywność botów w mediach społecznościowych może znacząco wpływać na opinię publiczną.



Rosen wskazał, że kluczowym narzędziem Facebooka do walki z fałszywymi kontami jest obecnie sztuczna inteligencja, ale niestety nie działa ona tak dobrze, jak koncern by tego oczekiwał. Facebook ocenia, że fałszywe konta nadal mogą stanowić 3 do 4 procent.



"Obecnie walczymy z bardzo wyszukanymi przeciwnikami, którzy nieustannie modyfikują taktykę obchodzenia naszych mechanizmów kontroli. Oznacza to, że wciąż musimy zwiększać wysiłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, a także przystosowywać się do zmieniającej się sytuacji. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na inwestycję w ludzi i lepsze technologie" - napisał Rosen.