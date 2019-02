Odtwórz: Użytkownicy Iphonów włożyli swoje telefony do mikrofalówki wierząc, że naładują ich baterię

W chińskim Dalian powstaje największy magazyn energii na świecie. Projekt jest o tyle innowacyjny, że zamiast najpopularniejszego litu, wykorzystany będzie w nim wanad.

Bateria w Dalian ma zostać uruchomiona w 2020 roku i mieć moc 200 MW oraz pojemność 800 MWh. To dwukrotnie więcej niż ma znajdujący się w południowej Australii największy magazyn energii - słynna bateria litowo-jonowa zbudowana przez Teslę Elona Muska.

Chiński projekt budowany jest przez Rongke Power oraz amerykańską firmę UniEnergy Technologies. Do produkcji baterii wykorzystywany jest wanad, którego właściwości znacznie przewyższają wykorzystywany najszerzej na świecie lit.

Niezwykły wanad

Baterie oparte na wanadzie są w stanie przetrwać 15 tys. cyklów ładowania i rozładowania przy braku obniżenia zdolności magazynowania w ciągu pierwszych 20 lat użytkowania. W przypadku baterii opartych na licie, jest to zdecydowanie mniej - tylko kilka tysięcy cykli, przy czym pojemność z każdym kolejnym ładowaniem jest coraz mniejsza. Tego typu baterie są w smartfonach, więc każdy użytkownik jest w stanie przekonać się, że po dwóch czy trzech latach działają one zdecydowanie gorzej.

Problemem wanadu jest dostępność surowca oraz jego cena. Koszt magazynowania jednej kWh szacowany jest na 300 dolarów (ponad 1100 zł). W przypadku litowo-jonowych jest to 200 dolarów (ok. 760 zł), choć już jakiś czas temu Elon Musk zapowiadał, że będzie w stanie stworzyć baterię, której koszt magazynowania obniży się do 100 dolarów (380 zł).