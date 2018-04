Facebook ma poinformować swoich użytkowników, czy ich dane zostały udostępnione firmie Cambridge Analytica. Chodzi o 87 milionów osób, także z Europy.

Na górze tzw. tablicy, każdego użytkownika Facebooka ma zostać umieszczony link, który pozwoli sprawdzić, jakie dane o nich mogą pobierać używane przez nich aplikacje połączone z Facebookiem.

Na górze tzw. tablicy, każdego użytkownika Facebooka ma zostać umieszczony link, który pozwoli sprawdzić, jakie dane o nich mogą pobierać używane przez nich aplikacje połączone z Facebookiem.

"W ramach tego procesu powiemy również użytkownikom, czy ich dane mogły zostać udostępnione firmie Cambridge Analytica" - poinformował Facebook.

Firma zaznaczyła również, że użytkownicy korzystający z linku będą mogli też usunąć aplikacje i zapobiec gromadzeniu przez nie dodatkowych informacji.

Kontrowersje

W środę Facebook poinformował, że firma Cambridge Analytica może mieć dane nawet 87 mln użytkowników serwisu. Wcześniej oceniano, że przedsiębiorstwo to, które wykorzystywało informacje o użytkownikach Facebooka do analizowania ich osobowości i wpływania na masowe zachowania wyborców, nielegalnie pozyskało dane 50 mln klientów serwisu społecznościowego.

Do CA trafiły głównie dane użytkowników z USA, ale w piątek Facebook potwierdził w piśmie do Komisji Europejskiej, że problem może dotyczyć także nawet 2 milionów 700 tysięcy osób w Unii Europejskiej.



Kontrowersyjne praktyki Cambridge Analytica ujawniła brytyjska gazeta "The Observer". Firma, świadcząc usługi dla swoich klientów, wykorzystywała dane pozyskane z Facebooka do profilowania użytkowników pod kątem preferencji wyborczych i wpływania na ich polityczne decyzje.