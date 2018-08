Udziałowcy Tesli pozywają Elona Muska

Udziałowcy Tesli pozywają prezesa firmy Elona Muska po zapowiedzi wycofania jej z giełdy. Oskarżają go między innymi o manipulowanie wartością akcji Tesli i kłamstwa na temat funduszy przeznaczonych na wykup firmy - poinformowała w poniedziałek agencja Bloomberga. Sam Musk na blogu Tesli wyjaśnił, że od tygodni prowadzi rozmowy z państwowym funduszem majątkowym Arabii Saudyjskiej, aby sfinansować transakcję wykupu akcji.

We wtorek Musk ogłosił na Twitterze, że rozważa wycofanie Tesli z giełdy płacąc 420 dolarów za akcję. Dodał, że ma już zabezpieczone środki na ten cel. W reakcji na ten wpis akcje spółki poszybowały o kilkanaście procent.

Pozew w związku z tą sprawą wpłynął do sądu w San Francisco w ubiegły piątek. Według jednego z powodów, Musk celowo podał informacje o planowanym wycofaniu Tesli z giełdy, by podbudować wartość akcji i odstraszyć krótkoterminowych inwestorów.

Autor innego pozwu, który również wpłynął do sądu w San Francisco, argumentuje że ponad 12 banków i innych instytucji finansowych zadeklarowało, że nie ma informacji o żadnych depozytach, które mogłyby posłużyć jako fundusze do planowanego przez Muska wykupu Tesli z giełdy.



Inwestor Kalman Isaacs, który zdecydował się wnieść do sądu sprawę przeciwko Muskowi, podkreśla że to właśnie deklaracje prezesa Tesli na temat funduszy na wykup firmy wzbudziły największe poruszenie na rynku.

- Ponieważ Musk w istocie nie posiada tych funduszy, wydał fałszywe oświadczenie w tym temacie, które wprowadziło w błąd krótkoterminowych inwestorów. Mylące informacje zmusiły ich do zakupu akcji po sztucznie zawyżonych cenach - tłumaczy.



Musk jest największym udziałowcem spółki i obecnie kontroluje 20 proc. akcji.

Rozmowy z Arabią Saudyjską

Sam Musk, po dniach spekulacji i sprzecznych doniesień, przerwał milczenie w poniedziałek po południu czasu polskiego. Na blogu Tesli wyjaśnił, że od tygodni prowadzi rozmowy z państwowym funduszem majątkowym Arabii Saudyjskiej, aby sfinansować transakcję wykupu akcji. Według szacunków mediów może ona kosztować od 50 do nawet 70 mld dolarów.

Fundusz inwestycyjny Arabii Saudyjskiej kupił ostatnio 5 proc. akcji Tesli i ma wspierać wycofanie spółki z nowojorskiego parkietu.

Pod nadzorem regulatora

Według Bloomberga, postępowanie Tesli stanie się wkrótce też przedmiotem dochodzenia Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, która sprawdzi, czy deklaracje Muska na Twitterze w związku z rzekomym posiadaniem funduszy na wykup firmy miały charakter wiążący.



Bloomberg donosi, że w przygotowaniu są kolejne pozwy od inwestorów Tesli, które w przyszłości mogą zostać połączone w jedno postępowanie. Zdaniem pozywających Elona Muska inwestorów, prezes Tesli "przygotował plan działania mający za zadanie zwodzić udziałowców".