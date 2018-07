Twitter w maju i czerwcu usunął ponad 70 milionów fałszywych kont. Oznacza to, że dziennie z serwisu społecznościowego usuwano około miliona nieprawdziwych profili. Twitter ma nadzieję podobne tempo utrzymać w lipcu - podaje dziennik "Washington Post".

Wzmożone tempo walki Twittera z fałszywymi kontami w serwisie to kolejny krok firmy w walce z dezinformacją na platformie - ocenia gazeta.

Tempo rośnie

Według przedstawicieli Twittera liczba usuwanych z serwisu kont podwoiła się od października w związku z sygnałami płynącymi z Kongresu USA, sugerującymi, że działania podejmowane przez platformę na rzecz walki z negatywnymi zjawiskami w serwisie są niedostateczne.