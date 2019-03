Twitter ostrzega przed żartem obiecującym nową szatę graficzną aplikacji po zmianie daty urodzenia na 2007 rok. Konta użytkowników, którzy zastosowali się do instrukcji, zostały zablokowane. Wszystko dlatego, że platforma wymaga ukończenia 13 lat.

"Proszę, nie róbcie tego" - zaznaczyła firma w tweecie z konta wsparcia technicznego platformy.



Spółka nie zdradziła, ile osób padło ofiarą żartu krążącego od kilku dni w popularnym serwisie społecznościowym.

Jak wskazało BBC jedna z wiadomości promujących fałszywą informację została przekazana dalej przez blisko 20 tysięcy użytkowników.



We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to unlock new color schemes. Please don’t try this. We don't have different color schemes based on your birthday. — Twitter Support (@TwitterSupport) March 27, 2019





Twitter - od ilu lat?

Musk zmienił nazwę konta na Twitterze. Po jego wpisie kurs akcji wystrzelił Nie Elon Musk, a Elon Tusk. Tak przez pewien czas nazywało się konto założyciela... zobacz więcej » Osoby, które wykluczyły się z własnego profilu, mogą go odblokować po zgłoszeniu się do pomocy technicznej i wykonaniu instrukcji z przesłanego maila lub wypełnieniu odpowiedniego formularza dotyczącego utraty dostępu do konta.



Aplikacja automatycznie blokuje osoby młodsze niż 13 lat, uniemożliwiając im przeglądanie treści. Zasada ta została wprowadzona w maju zeszłego roku, a umowa widoczna przy zakładaniu konta wskazuje, że platforma "nie jest przeznaczona dla dzieci".



Na terytorium UE spółki dodatkowo nie mogą zawiązywać umów z osobami poniżej 13 roku życia.

Przepis związany jest z wprowadzonym w zeszłym roku rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).