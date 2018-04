Kolejne firmy z sektora technologicznego publikują swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku. Najwięksi gracze zanotowali zyski, na co giełda zareagowała mocnymi wzrostami.

Amazon w pierwszym kwartale pokazał wyniki wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków. Zysk netto spółki na akcję wyniósł 3,27 dolara wobec oczekiwań na poziomie 1,26 dol., przychody sięgnęły 51,04 mld dol., a rynek spodziewał się 49,78 mld dol.

Bloomberg: amerykański gigant tworzy domowego robota Firma Amazon planuje stworzyć inteligentnego robota Vesta, który będzie towarzys... zobacz więcej » Przychody Amazona, włączając sprzedaż osiągniętą przez spółkę Whole Foods, wzrosły rok do roku o 43 proc. W samej Ameryce Północnej przychody zwiększyły się o 46 proc., do 30,7 mld dol., a sprzedaż na rynkach międzynarodowych wzrosła o 34 proc. i wyniosła 14,8 mld dol..

Po publikacji mocnych wyników kwartalnych akcje Amazona w handlu pozasesyjnym zyskują ponad 7 proc.

Intel

Pozytywnie zaskoczył też Intel. Zysk netto na akcję spółki w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 87 centów wobec konsensusu na poziomie 72 centów na akcję. Przychody wyniosły 16,07 mld dol., a rynek liczył na 15,08 mld dol..

Licząc rok do roku przychody Intela są wyższe o 9 proc.

W reakcji na lepsze od oczekiwań wyniki akcje Intela w handlu pozasesyjnym zyskują ponad 6 proc.

Licząc od początku 2018 roku notowania Intela są na 11 proc. plusie.

Microsoft

Również wyniki Microsoft w trzecim kwartale roku fiskalnego 2017/18 okazały się lepsze od oczekiwań analityków. Zysk netto na akcję sięgnął 95 centów, z wyłączeniem pewnych zdarzeń jednorazowych, a rynek spodziewał się zysku na poziomie 85 centów na akcję.

WhatsApp podwyższa granicę wieku dla użytkowników Należący do Facebooka popularny komunikator WhatsApp będzie dostępny w Europie w... zobacz więcej » Przychody Microsoft wyniosły 26,82 mld dol. wobec konsensusu w wysokości 25,77 mld dol..

Analitycy oczekują, że w czwartym kwartale roku fiskalnego przychody Microsoft wyniosą 28,01 mld USD.

Facebook i AMD

Wczoraj swoje wyniki zaprezentowały także inne spółki z branży. Mimo afery z wyciekiem danych i kwestiami prywatności użytkowników udany kwartał ma za sobą Facebook. Zysk netto na akcję spółki w I kw. wyniósł 1,69 dol., wobec oczekiwań 1,35 dol.. Liczba miesięcznych aktywnych użytkowników wyniosła 2,2 mld, zgodnie z konsensusem. Kurs Facebooka wzrósł w czwartek ponad 9 proc.

14-proc. wzrosty zysków zanotował AMD. Zysk na akcję producenta chipów w pierwszym kwartale wyniósł 8 centów, dwukrotnie powyżej oczekiwań.

Wyniki koncernu Qualcomm również okazały się lepsze od oczekiwań rynku. Zysk netto spółki na akcję sięgnął w I kw. 80 centów wobec konsensusu 70 centów, przychody wyniosły 5,23 mld dol., gdy analitycy liczyli na 5,19 mld dol..