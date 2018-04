Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedzieć

Spotify Technology we wtorek zadebiutuje na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE). Jak podali przedstawiciele parkietu, kurs odniesienia ustalono na poziomie 132 dolarów za akcję.

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej firmy Daniel Ek, założyciel i prezes Spotify, podkreślił, że jest dumny z tego, co udało się stworzyć w ciągu ostatniej dekady. Zapewnił, że choć firma stanie na dużej scenie, jak określił nowojorski parkiet, to nic nie zmieni się w sprawie tego "kim spółka jest, o co chodzi w jej działalności, ani jak ją wykonuje".

Dlatego, jak wskazał, także tym razem Spotify sięgnie po nietypowe rozwiązanie i wejdzie na giełdę inną drogą niż inne firmy. Serwis muzyczny nie zdecydował się na typową ofertę publiczną i emisję nowych akcji.

Co oznacza, że inwestorzy będą mogli nabywać jedynie walory już znajdujące się w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy. W efekcie spółka nie pozyska także dodatkowych środków na rozwój, co miałoby miejsce, gdyby sprzedawano nowe akcje.

Kurs odniesienia na poziomie 132 dolarów za akcję ustaliła w poniedziałek Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych. Daje to wycenę spółki na poziomie 23 mld dolarów. Może się to jednak zmieniać w trakcie notowań na NYSE.

O firmie

Spotify, to serwis muzyczny, który powstał w 2008 roku w Szwecji. Pozwala na odtwarzanie muzyki na różnych urządzeniach zarówno tych mobilnych i stacjonarnych.

Spotify jest światowym liderem wśród firm streamingowych z 71 milionami użytkowników. Dla porównania liczba użytkowników serwisu Apple Music wynosi 38 milionów.

Analitycy wyceniają Spotify na ponad 20 miliardów dolarów.