Rynek używanych smartfonów rośnie. W ubiegłym roku roku na całym świecie sprzedano 140 milionów telefonów z drugiej ręki - wynika z raportu Counterpoint Research, firmy zajmującej się analizą m.in. rynku technologii i mediów.

Według Counterpoint , rynek używanych smartfonów wzrósł w ubiegłym roku o 13 procent w stosunku do roku poprzedniego. W raporcie wzięto pod uwagę sprzedaż telefonów odnowionych, nieodnowionych, a także tych całkiem zepsutych (np. na części).

- Rynek używanych smartfonów jest już wart 10 proc. całego rynku - zauważa Tom Kang, dyrektor w Counterpoint Research.

- Rynek używanych smartfonów jest już wart 10 proc. całego rynku - zauważa Tom Kang, dyrektor w Counterpoint Research.

Ten udział jednak rośnie, bo wartość rynku nowych urządzeń powiększyła się w 2017 roku zaledwie o 3 proc. - podaje Counterpoint Research. Co więcej w samym IV kwartale ub.r. sprzedaż nowych smartfonów spadła o 5,6 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku 2016. W samej tylko Europie spadek notowano na poziomie 7 proc.

To pierwszy taki okres, kiedy rynek nowych smartfonów skurczył się. Łącznie w ostatnim kwartale 2017 roku sprzedano około 407,8 mln nowych smartfonów, a w całym roku 1,55 mld telefonów.

Jak zauważają analitycy, za spadek sprzedaży smartfonów odpowiada m.in. to, że użytkownicy później decydują się na ich wymianę. Z wypowiedzi Toma Kanga wynika dodatkowo, że część osób mając do wyboru nowy telefon średniej klasy lub kosztujące tyle samo używane urządzenie z wyższej półki, decyduje się na to drugie.

Peter Richardson z Counterpoint Research, przewiduje znaczne rozszerzenie się rynku wtórnego smartfonów. Jako rynki z największym potencjałem wskazuje Afrykę, południowo-wschodnią Azję oraz Indie. Przewiduje również dalszą tendencję wzrostową w sprzedaży używanych smartfonów ogółem.