Firma Huawei zapowiedziała w środę, że chińska premiera składanego telefonu Mate X odbędzie się 15 listopada. Telefon przystosowany do wykorzystywania sieci 5G zakupić będzie można w cenie około 17 tysięcy juanów, czyli ponad 9,2 tysiąca złotych.

Smartfon z procesorem Kirin 980 i modemem 5G Barong 5000 wyposażono w dwuogniwową baterię o pojemności 4,500 mAh, z możliwością zasilenia do poziomu 85 proc. w pół godziny za pomocą szybkiego ładowania o mocy 55 W.

Mate X

Telefon o przekątnej 6,6 cala rozkłada się do wielkości 8-calowego tableta i odmiennie niż w przypadku składanego jak notes Galaxy Folda, wyświetlacz "owija się" wokół urządzenia po zewnętrznej stronie.

Serwis The Verge wskazał, że rozwiązanie to sprawia, iż telefon jest bardziej użyteczny w swojej złożonej formie. Z drugiej strony wyświetlacz podołać musi jeszcze większym wyzwaniom wytrzymałości niż w przypadku konkurencji - panel wystawiony jest bowiem na ciągłe działanie czynników zewnętrznych.

Serwis wskazał, że Mate X nie należy do urządzeń tanich - w Chinach od 15 listopada za wersję z 8 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej klienci będą musieli zapłacić blisko 17 tys. juanów, czyli ok. 2,4 tys. dolarów. Premiera Mate'a X była wielokrotnie opóźniana. Huawei zaprezentował nowe flagowce. Zabraknie kluczowych aplikacji Gigant rynku smartfonów Huawei pokazał najnowszą serię smartfonów Mate 30. Chińs... zobacz więcej »

Zapytany o harmonogram międzynarodowej premiery, Huawei wskazał serwisowi, że "strategia firmy opiera się na terminarzu rozpoczęcia świadczenia usług 5G przez operatorów poszczególnych regionów świata". Globalny plan debiutu telefonu ma być obecnie rozważany przez kadrę menedżerską.

Chińska firma ogłosiła także, że w 2019 r. dostarczyła już ponad 200 mln smartfonów, co oznacza, że przekroczyła ten próg o 64 dni wcześniej niż w zeszłym roku. Serwis wskazuje, że prawdziwym testem dla przedsiębiorstwa będzie jednak wynik sprzedaży Mate 30 Pro - pierwszego telefonu bez oprogramowania firmy Google.

Kolejny składany smartfon

Składany smartfon w swojej ofercie ma też koreański Samsung. Za obsługę telefonu odpowiada specjalnie przystosowane oprogramowanie Android 9 Pie. Według zapewnień producenta system operacyjny może obsługiwać do trzech aplikacji równocześnie i pozwala na utrzymanie ciągłości działania przy przełączaniu się pomiędzy trybami telefonu i tabletu.

We wrześniu swoje nowe smartfony pokazał Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max. Nowością we wszystkich urządzeniach są dodatkowe obiektywy tylne. W wersji podstawowej znalazły się dwie soczewki zamiast jednej - szerokokątna 12 MP i ultraszerokokątna 12 MP, która zapewnia dwukrotnie szersze pole widzenia (120 stopni).