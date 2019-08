Po 25 latach zostanie wyłączona kamerka internetowa FogCam. Urządzenie, które monitoruje pogodę w okolicy kampusu Uniwersytetu Stanowego w San Francisco swój żywot zakończy w najbliższą sobotę.

Jak odnotowało BBC, nie licząc krótkich przerw na serwis czy zmianę położenia, kamerka - uważana za najstarszą kamerkę internetową na świecie - nadawała ciągle przez ostatnich 25 lat. Urządzenie "przeżyło" pięciu burmistrzów San Francisco.

Kamera internetowa Fogcam

Dostępną w internecie transmisję rozpoczęli Jeff Schwartz i Dan Wong. Inicjatorzy projektu wskazali, że urządzenie zostanie odłączone, ponieważ obecnie nie ma dobrych miejsc na jego ulokowanie. Choć kamera zostanie usunięta, mężczyźni planują utrzymać stronę internetową fogcam.org.



Wygrał trzy miliony dolarów za granie w grę. Teraz padł ofiarą "swattingu" Kyle "Bugha" Giersdorf jest mistrzem świata w grze Fortnite i tym samy... zobacz więcej » - Uznaliśmy, że pora jej odpuścić - wskazał Schwartz w lokalnej gazecie "SFGate". Dodał, że znalezienie bezpiecznego miejsca na umieszczenie kamery obserwującej okolicę ulicy Holloway Avenue staje się coraz trudniejsze.

W 1994 roku Schwartz i Wong byli początkującymi programistami, którzy wykorzystali FogCam do nauki kodowania we wczesnym środowisku internetowym. - To był malutki projekt, który zaczął żyć własnym życiem. Ludziom się spodobało, więc prowadziliśmy go dalej - wspominał Schwartz. - Nasza kamerka jest nawiązaniem do wczesnego okresu internetu, gdzie każdy mógł stworzyć cokolwiek - dodał.

Początkowo kamerka internetowa pokazywała życie w kampusie studenckim Uniwersytetu Stanowego. Pomysł nie podobał się jednak władzom uczelni, przez co powodowało, że Schwartz i Wong często byli zmuszani do zmiany lokalizacji kamerki.

Schwartz wspomniał, że rozpoczęcie transmisji zainspirował podobny projekt na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie kamera śledziła wspólny dzbanek kawy. Tamtejsza inicjatywa często jest określana jako pierwsza transmisja na żywo prowadzona za pomocą kamery internetowej. "Kawowa kamera" została wyłączona w 2001 roku.