Odtwórz: "Zmieniamy 150 innych aktów po to, żeby dostosować te regulacje do RODO"

Niektóre strony internetowe i usługi ze Stanów Zjednoczonych w piątek przestały być dostępne dla użytkowników z Unii Europejskiej. Jak podają w oficjalnych komunikatach ich wydawcy, powodem jest wdrożenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Mieszkańcy krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy w piątek rano chcieli przeczytać informacje na stronie internetowej "Chicago Tribune" - trzeciej co do wielkości gazety w USA - stwierdzili, że możliwość odwiedzania strony została dla nich zablokowana.

Identyczny komunikat o niedostępności strony pojawił się też na innych serwisach informacyjnych. Chodzi m.in. o "Los Angeles Times", "New York Daily News", "Orlando Sentinel" czy "Baltimore Sun".

Fala wiadomości w sprawie RODO. Minister apeluje o ostrożność - RODO dla kogoś, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, jest to zmiana na... zobacz więcej » Podobna sytuacja spotkała użytkowników usługi Instapaper służącej do archiwizowania artykułów z internetu tak, by można było przeczytać je później na urządzeniu mobilnym - z tą jednak różnicą, że właściciele Instapaper poinformowali o wyłączeniu usługi dla użytkowników z UE dobę wcześniej. Obiecali również, że dostosują działanie serwisu do nowych wymogów unijnego prawa, a usługa wróci tak szybko, jak to tylko możliwe.

Jak zauważa BBC, problem nie dotyczył serwisu internetowego CNN i "New York Times", natomiast czytelnicy "The Washington Post" i "Times" musieli dla korzystania z serwisów wyrazić zgodę na nowe warunki.

Choć RODO zostało wdrożone w piątek, to przepisy przyjęto już w 2016 roku. Oznacza to, że usługodawcy mieli dwa lata na wykonanie stosownych prac przygotowawczych.

Źródło: Chicago Tribune Treść komunikatu na "Chicago Tribune"

RODO

RODO to zbiór przepisów wspólnych dla wszystkich 28 państw UE. Rozporządzenie stosowane jest bezpośrednio i dotyczy wszystkich firm, które gromadzą i przetwarzają dane osób będących obywatelami państw członkowskich UE. Reguły ustanawiane przez RODO będą stosowane zatem również do firm zza oceanu, takich jak Facebook czy Google.

Głównym celem unijnej regulacji jest przywrócenie użytkownikom usług internetowych kontroli nad danymi, którymi obracają administratorzy stron internetowych i usługodawcy oferujący produkty cyfrowe.

CZYTAJ "PRZEWODNIK PO RODO"